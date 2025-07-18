台灣西洋棋國際公開賽登場 雙特級大師表演賽吸睛

由中華民國西洋棋協會主辦的2025 CTCA台灣西洋棋國際公開賽，昨天於桃園天際尊爵大飯店正式開幕，吸引來自16個國家的參賽者，包含選手與陪同人員共超過250人共襄盛舉，本次賽事旨在促進國際友誼與競技交流，匯聚來自世界各地的西洋棋愛好者。

本屆賽事亦創下台灣歷年來FIDE頭銜選手參與人數最多的紀錄，同時也是 CTCA 歷年舉辦賽事中規模最大的一次，除了在休息日前舉辦的超快棋賽事外，今年賽事也安排了兩場重點活動，由印度前世界U-12青少年冠軍西洋棋特級大師達斯（Sayantan Das）與來自歐洲的匈牙利西洋棋特級大師阿克澤爾（Gergely Aczel）分別舉行的車輪戰表演賽為比賽增加亮點，比賽為期一周，預定23日頒獎閉幕。

中華民國西洋棋協會與協辦單位新北市西洋棋協會也特別歡迎不同年齡層與棋藝實力的選手參與，亦包括菲律賓國家帕運西洋棋代表隊，展現本國際賽事對多元共融與公平競技精神的尊重與推廣。

商品推薦