PGA／俞俊安初登英國公開賽 首回合震撼教育繳79桿
生涯首度參加美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）英國公開賽的選手俞俊安今天首回合感受震撼教育，全場抓2博蒂、吞6柏忌加2次雙柏忌，繳出今年單回合最差79桿，暫並列第150名。
第153屆英國公開賽於北愛爾蘭舉行，也是PGA年度4大賽最後1場；俞俊安靠6月初加拿大公開賽第3名，生涯首度取得英國公開賽參賽權。
俞俊安第1洞出發，一下場開球就出界，最後罰桿就吞雙柏忌，第2、3洞分別吞下柏忌，才打3洞就繳出高於標準4桿成績。
俞俊安雖在第5洞終於抓博蒂回補，但第6、9洞分別吞下柏忌及雙柏忌，前9洞就繳出42桿成績。
俞俊安轉場後稍回穩，第10洞抓下本場第2個博蒂，但後續又吞3次柏忌，排名一路下滑，想擠進晉級窄門，第2回合須有更出色表現，總桿數至少要提升到+2桿左右才有機會。
首回合結束，包括丹麥好手歐里森（Jacob SkovOlesen）等5名球員以同為67桿成績並列領先。
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