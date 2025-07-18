快訊

三星三摺摺疊手機傳10月登場！新名字曝光被爆1原因「不會取這名」

薇帕颱風上午海警！暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

前木蘭國腳周台英家喻戶曉 「抽血換學分」恐成壓垮女足傳奇最後稻草

世大運／中華女排不敵義大利 仍有機會拚晉級

中央社／ 台北18日電
中華女排。中央社（FISU提供）
中華女排。中央社（FISU提供）

中華女排今天在德國世大運分組預賽，遭遇強敵義大利隊，苦戰全場後，以15比25、19比25、15比25吞敗，目前戰績1勝1敗，仍有機會和美國隊力拚晉級資格。

世大運中華女排預賽和澳洲、義大利、美國分在同組，中華隊首戰澳洲隊以3比0輕鬆過關，不過今天遇上人高馬大的義大利就陷入苦戰。

首局開打後，中華女排連丟3分陷入落後，儘管力圖追分，但還是被義大利逐漸拉開比數，並在14比20被對方5比1攻勢結束首局。

第2、3局，比賽前段還可以與義大利相抗衡，不過隨著義大利不斷強勢進攻，分數逐漸被拉開，最終中華女排以0比3敗北。

中華女排今天對上身材優勢的義大利，進攻吃癟，義大利全場攔網得到14分，反觀台灣僅得到1分；個人表現以主攻手蔡幼群拿下9分已是全隊最高。

從實力來看，分組獨強的義大利，最終戰應可輕鬆拿下澳洲，以全勝之姿、分組第1晉級；至於預賽同為1勝1敗的中華隊和美國，將於今晚11時交手，決定誰能以分組第2晉級8強。

在歷屆世大運，中華女排曾在2003年南韓大邱世大運拿過銀牌，2005年土耳其伊士麥世大運摘金；但從那之後，就沒再站上過頒獎台，最佳是2017年台北世大運的第4名。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

中華隊 世大運

延伸閱讀

世大運游泳／兩破全國！ 混血女將韓安齊挑戰頒獎台

世大運跆拳道／決賽接連失誤 品勢混雙無緣獎牌

世大運／中華男排反撲差一點 不敵澳洲吞預賽首敗

世大運／台美混血韓安齊世大運200仰破全國 晉準決賽

相關新聞

世大運游泳／兩破全國！ 混血女將韓安齊挑戰頒獎台

巴黎奧運國手韓安齊今天在德國萊茵魯爾世大運的第一趟就打破全國紀錄，她在女子200公尺仰式預賽游出2分11秒96的全國新猷...

PGA／俞俊安初登英國公開賽 首回合震撼教育繳79桿

生涯首度參加美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）英國公開賽的選手俞俊安今天首回合感受震撼教育，全場抓2博蒂、吞6柏忌加2次雙柏...

世大運／中華女排不敵義大利 仍有機會拚晉級

中華女排今天在德國世大運分組預賽，遭遇強敵義大利，苦戰全場後，以15比25、19比25、15比25吞敗，目前戰績1勝1敗...

世大運跆拳道／決賽接連失誤 品勢混雙無緣獎牌

有望為中華代表團進帳2025德國萊茵魯爾世大運第一面獎牌的跆拳道品勢隊，王敘帆／簡湘玲闖進混合雙人決賽，但自由品勢兩人接...

日本羽賽／楊博涵劉廣珩宰中國組合 晉男雙8強

BWF超級750的日本羽球公開賽持續進行，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩今天在16強以21比19、21比18直落二擊...

足球／一代木蘭女將周台英 女足抽血案惹爭議

曾被譽為台灣女足第一把交椅的傳奇球員周台英，有「一代木蘭女將」美譽，自賽場退役後，轉任教職成績同樣不俗，不料竟捲進台灣師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。