世大運／中華女排不敵義大利 仍有機會拚晉級

中華女排今天在德國世大運分組預賽，遭遇強敵義大利隊，苦戰全場後，以15比25、19比25、15比25吞敗，目前戰績1勝1敗，仍有機會和美國隊力拚晉級資格。

世大運中華女排預賽和澳洲、義大利、美國分在同組，中華隊首戰澳洲隊以3比0輕鬆過關，不過今天遇上人高馬大的義大利就陷入苦戰。

首局開打後，中華女排連丟3分陷入落後，儘管力圖追分，但還是被義大利逐漸拉開比數，並在14比20被對方5比1攻勢結束首局。

第2、3局，比賽前段還可以與義大利相抗衡，不過隨著義大利不斷強勢進攻，分數逐漸被拉開，最終中華女排以0比3敗北。

中華女排今天對上身材優勢的義大利，進攻吃癟，義大利全場攔網得到14分，反觀台灣僅得到1分；個人表現以主攻手蔡幼群拿下9分已是全隊最高。

從實力來看，分組獨強的義大利，最終戰應可輕鬆拿下澳洲，以全勝之姿、分組第1晉級；至於預賽同為1勝1敗的中華隊和美國，將於今晚11時交手，決定誰能以分組第2晉級8強。

在歷屆世大運，中華女排曾在2003年南韓大邱世大運拿過銀牌，2005年土耳其伊士麥世大運摘金；但從那之後，就沒再站上過頒獎台，最佳是2017年台北世大運的第4名。

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