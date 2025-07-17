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世大運游泳／兩破全國 混血女將韓安齊挑戰頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
韓安齊預賽就破全國紀錄。圖／大專體總提供
韓安齊預賽就破全國紀錄。圖／大專體總提供

巴黎奧運國手韓安齊今天在德國萊茵魯爾世大運的第一趟就打破全國紀錄，她在女子200公尺仰式預賽游出2分11秒96的全國新猷，女子400公尺接力預賽同樣改寫全國紀錄，晉級最後決賽。

20歲的韓安齊是台美混血，目前就讀德州大學奧斯汀分校，去年更登上巴黎奧運殿堂；今年再出征德國，她在女子200公尺仰式預賽第3組游出2分11秒96，比今年明道高中女將張雅佳在全中運締造的2分14秒56快超過2秒，以分組第5之晉級準決賽，台灣時間明天凌晨1點26分將尋求決賽門票。

準決賽共分兩組，韓安齊排在第一組第2水道出賽。

韓安齊今天還在400公尺女子接力預賽登場，她和廖祐菲、邱羿臻及劉姵吟游出3分47秒07成績，以破全國的成績「吊車尾」晉級決賽，台灣時間明天凌晨1點54分登場的決賽將尋求站上頒獎台。

邱羿臻和劉姵吟今天也在女子50公尺蝶式預賽出賽，兩人同樣位於第6組比拚，第四道的邱羿臻游出26秒98，以分組第4晉級複賽；第一道的劉姵吟的27秒48在分組墊底，止步預賽。

女子50公尺蝶式複賽將於台灣時間明天1點10分舉行，邱羿臻排在第一組的第7道。

愛爾達體育3台將直播台灣時間明天凌晨1點開始的游泳各項複賽和接力決賽。

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韓安齊 全中運

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