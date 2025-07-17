世大運跆拳道／決賽接連失誤 品勢混雙無緣獎牌

有望為中華代表團進帳2025德國萊茵魯爾世大運第一面獎牌的跆拳道品勢隊，王敘帆／簡湘玲闖進混合雙人決賽，但自由品勢兩人接連發生失誤，被扣分後影響整體分數，最終在8組選手中排名第7，無緣登上頒獎台。

簡湘玲上屆成都世大運參加女團，闖進決賽但排名第五，無緣頒獎台；今年她改打混雙，和王敘帆搭檔，十六強擊敗香港隊，闖進今天品勢壓軸的混雙決賽。

晉級混雙決賽的隊伍各要展示一個公認品勢和一個自由品勢，兩個項目各占50%的評分，王敘帆／簡湘玲在決賽8組選手中倒數第2組出場；率先進行的公認品勢獲得8.732分，自由品勢兩人都出現落地不穩的小失誤，最終只獲得7.766，總計成績8.249只優於新加坡隊，以第7名結束賽事。

跆拳道代表隊上屆世大運奪下6銀4銅，對打成績1銀1銅，分別是女子個人銀牌的胡子萱，徐語澤和黃品潔摘下混雙銅牌。

今天除混雙賽程，男子和女子個人賽也登場，可惜中華隊代表徐悠然和蔡和軒雙雙止步十六強，無緣闖關決賽。

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