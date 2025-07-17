日本羽賽／楊博涵劉廣珩宰中國組合 晉男雙8強
BWF超級750的日本羽球公開賽持續進行，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩今天在16強以21比19、21比18直落二擊退中國組合陳柏陽、劉毅，成為唯一晉級8強的台灣男雙。
世界羽球聯盟（BWF）舉辦的日本羽球公開賽，男雙項目台灣共有4組參賽，不過經過3天賽事後，僅剩下楊博涵、劉廣珩挺進8強。
世界排名第24的楊博涵、劉廣珩，今天是生涯首度對壘世界排名第11的陳柏陽、劉毅。
首局戰況就相當膠著，幾乎是你得1分、我得1分的情況，儘管台灣組合在比賽中段一度以11比14落後，不過楊博涵、劉廣珩降低主動失誤率後，再度把比分追上，並在19比19時連得2分，順利收下首局。
第2局雙方依舊打得激烈，雖然中國組合保持領先，但都只有1到2分的差距；楊博涵、劉廣珩在12比14落後時，靠著快速的輪轉和平抽擋，拉出一波8比2攻勢，取得20比16的4個賽末點。
儘管中國組合連趕2分，但還是讓楊博涵、劉廣珩穩穩拿下這場比賽勝利。
楊博涵在接受中央社訪問時表示，第1次和這組中國組合交手，打起來確實有些難度，「不過我們就是保持著耐性，把自己的特色發揮出來，然後降低失誤率，1分、1分跟對方拚。」
這也是楊博涵與劉廣珩在今年賽事，繼全英羽球公開賽、亞洲錦標賽、泰國公開賽後，第4場比賽闖進8強；接下來他們的對手，將是馬來西亞組合陳蔚強與亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub）。
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