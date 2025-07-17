足球／一代木蘭女將周台英 女足抽血案惹爭議

曾被譽為台灣女足第一把交椅的傳奇球員周台英，有「一代木蘭女將」美譽，自賽場退役後，轉任教職成績同樣不俗，不料竟捲進台灣師範大學女足抽血案，陷入爭議。

現年61歲的周台英，不僅幫助台灣女足締造亞洲盃3連霸，更於1979年榮膺亞洲盃最佳球員，甚至帶領球隊打進世界盃8強。

此外，她也開啟台灣女足旅外的先例，先後在西德聯賽、日本職業女子足球聯賽勇奪冠軍，堪稱台灣女足傳奇。

周台英退役後，回到母校台師大執教，曾領軍台師大女足9度稱霸大專足球聯賽，帶兵成績同樣亮眼，更一度擔任台灣女足國家隊總教練，在台灣足壇地位不言而喻。

然而，周台英近期捲入台師大女足抽血爭議，遭指控以扣學分威脅選手配合研究抽血，各界譁然。周台英的親寫道歉信一度公布在台師大的臉書粉專，不料引起更多負評認為缺乏道歉誠意，道歉信很快就被撤下。

台師大近期處理做法也引發各方批評，行政院長、教育部長都對此震怒，在各方壓力下，台師大今天表示擬暫時停聘涉案教練。今天立委等人陪同受害學生到教育部，會後達成7點共識，其中包括擬撤銷周台英教練證。

受害學生代表簡奇陞表示，會站出來是希望體育這個圈子變得更好，不會抹滅周台英曾是國腳、女足傳奇，以及對體育教育的努力。她強調，「本來就不是從仇恨出發，只是缺一個真誠的道歉。」

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