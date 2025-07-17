快訊

酷玩演唱會成「抓姦現場」 偷腥男女環抱親熱身分曝光

「車模林志玲」打牛奶針喪命…名醫吳紹琥200萬交保 沉默搭車畫面曝光

黃仁勳說服川普沒用？輝達H20銷陸有推手 外媒曝「關鍵是他」

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／一代木蘭女將周台英 女足抽血案惹爭議

中央社／ 台北17日電
前中華女足教練周台英(中)。報系資料照
前中華女足教練周台英(中)。報系資料照

曾被譽為台灣女足第一把交椅的傳奇球員周台英，有「一代木蘭女將」美譽，自賽場退役後，轉任教職成績同樣不俗，不料竟捲進台灣師範大學女足抽血案，陷入爭議。

現年61歲的周台英，不僅幫助台灣女足締造亞洲盃3連霸，更於1979年榮膺亞洲盃最佳球員，甚至帶領球隊打進世界盃8強。

此外，她也開啟台灣女足旅外的先例，先後在西德聯賽、日本職業女子足球聯賽勇奪冠軍，堪稱台灣女足傳奇。

周台英退役後，回到母校台師大執教，曾領軍台師大女足9度稱霸大專足球聯賽，帶兵成績同樣亮眼，更一度擔任台灣女足國家隊總教練，在台灣足壇地位不言而喻。

然而，周台英近期捲入台師大女足抽血爭議，遭指控以扣學分威脅選手配合研究抽血，各界譁然。周台英的親寫道歉信一度公布在台師大的臉書粉專，不料引起更多負評認為缺乏道歉誠意，道歉信很快就被撤下。

台師大近期處理做法也引發各方批評，行政院長、教育部長都對此震怒，在各方壓力下，台師大今天表示擬暫時停聘涉案教練。今天立委等人陪同受害學生到教育部，會後達成7點共識，其中包括擬撤銷周台英教練證。

受害學生代表簡奇陞表示，會站出來是希望體育這個圈子變得更好，不會抹滅周台英曾是國腳、女足傳奇，以及對體育教育的努力。她強調，「本來就不是從仇恨出發，只是缺一個真誠的道歉。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

台師大女足教練逼抽血換學分 醫怒「把人體研究當兒戲」：枉為人師

女足抽血案教部最新6點聲明 檢討裁罰額度、追究行政疏失

台師大女足抽血案 衛福部：有檢討空間 一個月內處理函示

台師大女足抽血案 黃捷：應揭露全面真相

相關新聞

足球／一代木蘭女將周台英 女足抽血案惹爭議

曾被譽為台灣女足第一把交椅的傳奇球員周台英，有「一代木蘭女將」美譽，自賽場退役後，轉任教職成績同樣不俗，不料竟捲進台灣師...

世大運／中華男排反撲差一點 不敵澳洲吞預賽首敗

德國萊茵魯爾世界大學運動會今天全面開戰，中華男排在分組預賽首戰澳洲，可惜上演大反撲戲碼功虧一簣，最終以23比25、22比...

世大運／台美混血韓安齊世大運200仰破全國 晉準決賽

台美混血泳將韓安齊今天在德國萊茵魯爾世大運的女子200公尺仰式，以2分11秒96打破全國紀錄，如願挺進準決賽，目標游進決...

國際創新網絡專案計畫成果發表 8國、15團隊角逐兩大獎

教育部體育署委託國立陽明交通大學辦理之「2024 ASPN國際創新網絡專案計畫」第2期成果發表會將於7月25日在三創生活...

世大運／大會醫護室偏僻 我國中繼站延長服務

2025年萊茵魯爾世界大學運動會台灣時間今天凌晨在杜伊斯堡體育場揭幕，展開為期12天、18種運動、234面金牌角逐。中華...

網球／球后莎芭蓮卡退出蒙特婁網賽 衛冕美網前僅剩一熱身賽

加拿大網球協會（Tennis Canada）今天宣布，世界排名第一的莎芭蓮卡因身體疲憊，退出在蒙特婁舉行的WTA加拿大公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。