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世大運／中華男排反撲差一點 不敵澳洲吞預賽首敗
德國萊茵魯爾世界大學運動會今天全面開戰，中華男排在分組預賽首戰澳洲，可惜上演大反撲戲碼功虧一簣，最終以23比25、22比25、30比28、24比26苦吞第1敗。
中華男排在本屆世大運分組預賽和澳洲、巴西、葡萄牙同組，今天預賽首戰澳洲，第1局中段中華男排雖一度以10比17落後，但在比賽尾聲追成23比24，只可惜隨後張育陞發球失誤，先丟掉首局。
第2局中華男排有了好的開始，一路保持領先，只可惜隨後失誤過多，並在雙方20比20時，被對手一波5比2攻勢再下一局。
儘管陷入0比2劣勢，但中華男排在第3局將士用命，和對手打到Deuce後，辛苦的以30比28追回1局。
第4局前段中華男排始終保持2到3分的些微領先優勢，在雙方戰成13比13後進入拉鋸戰，比賽尾聲在張育陞扣殺得分後，曾取得24比22的局末點，可惜未能守成，被澳洲連得4分而落敗。
從賽後數據顯示，中華男排進攻上還是相當倚賴旅日好手張育陞，他全場拿下31分，其中43次扣殺拿下27分，得分效率相當高，另外溫逸凱則貢獻全隊次高的17分。
接下來中華男排明天將對上巴西、後天對葡萄牙，預賽取分組前2晉級8強淘汰賽。
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