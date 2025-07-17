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世大運／台美混血韓安齊世大運200仰破全國 晉準決賽
台美混血泳將韓安齊今天在德國萊茵魯爾世大運的女子200公尺仰式，以2分11秒96打破全國紀錄，如願挺進準決賽，目標游進決賽，力拚站上頒獎台。
年僅20歲的台美混血泳將韓安齊，國中即赴美挑戰，目前就讀德州大學奧斯汀分校，手握台灣女子100公尺自由式、100公尺蝶式的全國紀錄，去年更代表台灣征戰巴黎奧運，可惜因為蝶式發生違規，導致成績被取消，也無緣晉級準決賽。
相隔1年再度披上台灣隊戰袍登上世界大學運動會舞台，韓安齊在今天的200公尺仰式預賽被分在第3組、第1水道，在強敵環伺情況下，最後繳出2分11秒96不俗成績，以分組第5之姿順利晉級準決賽。
值得一提的是，韓安齊將張雅佳於114年全國中等學校運動會創下2分14秒56的全國紀錄送進歷史，成為台灣新科200公尺仰式的紀錄保持人。
另外，韓安齊與廖祐菲、邱羿臻及劉姵吟組成的接力隊，在女子4x100公尺自由式接力預賽繳出3分47秒07成績，壓線晉級決賽，同時刷新全國紀錄。
台灣世大運游泳隊總教練許志傑接受中央社採訪時特別提到，韓安齊、劉姵吟近況調整不錯，並形容這次接力隊堪稱實力最強的一屆。
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