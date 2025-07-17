國際創新網絡專案計畫成果發表 8國、15團隊角逐兩大獎

教育部體育署委託國立陽明交通大學辦理之「2024 ASPN國際創新網絡專案計畫」第2期成果發表會將於7月25日在三創生活園區登場，本次共計來自8國、15個運動創新團隊入選，將共同角逐「體育署獎」及「ASPN獎」兩大獎項，以爭取ASPN網絡內相關資源，進一步拓展國際市場。

ASPN全名為APEC運動政策網絡（APEC Sports Policy Network），是屬於APEC人力資源發展工作小組的國際體育交流平台，體育署自2016年倡議成立，號召APEC經濟體的體育官員及業界專家，共同推廣運動創新教育。2018年起結合區域產官學資源，培育運動創新人才，至今已成功培育來自25個國家、130個優秀運動創新團隊，建構運動創新培育人才生態圈。其中去年獲獎團隊灼見數據（StatsInsight），更結合團隊研發之棒球數據分析技術，在協助我國於去年世界棒球經典賽12強中奪得冠軍扮演了關鍵角色。

本期計畫呼應國際奧林匹克總會（IOC）倡議之性別平權議題，強調女性參與，另外也加強運動科技與大型運動賽會應用，共計50組國內外團隊報名，最終將由來自以色列、美國、印度、澳洲、瑞士、南韓、香港及台灣15個運動創新團隊進行競賽簡報，爭奪獎項。團隊產品包含AI水域安全監控系統、即時影音自動化生成平台、追蹤身體健康狀況之皮膚貼片及提供運動分析之智慧鞋墊等，同時也邀請到2032布里斯本奧運組委會董事Sarah Kelly分享如何透過運動科技結合大型賽會，提升辦賽單位能力及優化參賽體驗。

另體育署表示，運動部即將於9月9日掛牌成立，而推動運動外交正是其中要議題之一，透過ASPN網絡，將有效深化與其他國際夥伴之連結，並建構拓展運動創新人才生態圈，期未來能持續透過ASPN網絡及相關資源，建立區域合作，加強推動運動外交，讓世界看見台灣。

歡迎有興趣的民眾透過ACCUPASS踴躍報名（https://www.accupass.com/go/ASPNDemoDayBatch2），現場除有運動創新團隊展攤互動體驗，還有超值禮品可以兌換，相關資訊可至國立陽明交通大學產業加速器中心臉書（https://zh-tw.facebook.com/IAPS.NYCU/）查詢。

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