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世大運／大會醫護室偏僻 我國中繼站延長服務

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教育部部長鄭英耀（前排左），體育署署長鄭世忠（前排中）於2025萊茵魯爾世大運開幕典禮酒會中，與國際大學運動總會（FISU）會長埃德爾（前排右）互動交流，場面愉快。圖／體育署提供
教育部部長鄭英耀（前排左），體育署署長鄭世忠（前排中）於2025萊茵魯爾世大運開幕典禮酒會中，與國際大學運動總會（FISU）會長埃德爾（前排右）互動交流，場面愉快。圖／體育署提供

2025年萊茵魯爾世界大學運動會台灣時間今天凌晨在杜伊斯堡體育場揭幕，展開為期12天、18種運動、234面金牌角逐。中華代表團特別延長中繼站物理治療診所的服務時間，為196名代表團選手服務。

今天凌晨我國代表團包括羽球、男女籃球、擊劍、網球、團本部人員出席開幕典禮，依英文代碼TPE順序入場，並由巴黎奧運國手「擊劍王子」陳弈通及上屆金牌成員、網球女將楊亞依擔任男女掌旗官，共有89人參與開幕繞場。

教育部部長鄭英耀、主秘林伯樵及體育署署長鄭世忠應邀出席開幕典禮酒會，席間與國際大學運動總會（FISU）會長埃德爾（Leonz Eder）及各國代表團寒暄交流，對本屆世大運辛苦籌備辦理表達感謝之意。

鄭英耀表示，我政府對於體育運動非常重視，不僅在過去9年達成體育經費倍增的政策目標，更在去年開始籌備成立運動部，由全新的部會專責推展全民運動的業務及提升競技運動的發展量能，全力來支持台灣青年養成運動習慣，進而發展運動天賦，不斷挑戰自我，追求更快、更高、更強、更團結的精神。

世大運沒有設置選手村，鄭世忠實地走訪後勤團隊的過程，發現大會提供的團本部及醫護室的位置偏僻，當場決定延長中繼站物理治療診所的服務時間，並將醫護室設於物治所，方便我代表團選手就近使用。

本屆世大運組委會宣布超過150個代表團、約9200餘名選手參賽，我國派出196名選手參與15個運動種類的競賽。本屆世大運賽會核心價值包括共融、永續及多元，除超過萬名志工參與，競賽項目包括輪椅籃球，也是帕拉運動首度進入世大運。

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體育署 籃球

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