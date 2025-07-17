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網球／球后莎芭蓮卡退出蒙特婁網賽 衛冕美網前僅剩一熱身賽

中央社／ 蒙特婁16日綜合外電報導
莎芭蓮卡退出蒙特婁網賽。 新華社
莎芭蓮卡退出蒙特婁網賽。 新華社

加拿大網球協會（Tennis Canada）今天宣布，世界排名第一的莎芭蓮卡因身體疲憊，退出在蒙特婁舉行的WTA加拿大公開賽。這意味她8月底嘗試衛冕美網冠軍前，只剩一場主要的熱身賽。

法新社報導，27歲來自白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今年1月、6月分別拿下澳網及法網公開賽亞軍，另於馬德里及邁阿密封后，6月則在溫布頓錦標賽與柏林賽事闖進四強。

莎芭蓮卡說：「我很期待展開北美硬地賽事，但為了讓自己在本賽季有最好的表現，我決定跳過蒙特婁站，這對我來說是最好的選擇。」

錯過了7月27日至8月7日的加拿大公開賽，讓莎芭蓮卡這位現任美網冠軍8月底在法拉盛公園（FlushingMeadows）的硬地球場嘗試衛冕美國公開賽冠軍前，只剩一場8月在辛辛那堤的主要熱身賽。

此外，加拿大網球選手布夏爾（Eugenie Bouchard）今天宣布，她將在家鄉蒙特婁登場的國際女子網球協會（WTA）賽事結束後從職業網壇退休。

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