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日本羽賽／對手第5種子退賽 王子維闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王子維。報系資料照
王子維。報系資料照

BWF超級750系列的日本公開賽今天進行第二輪賽事，「羽球王子」王子維和列第5種子的中國大陸好手李詩灃對陣，王子維首局雖失守，但第二局李詩灃在3：11落後時決定退賽，讓王子維成為第一位晉級8強的台將。

日本公開賽總獎金95萬美元，我國羽將共有10組選手通過首輪考驗，其中男單就占4席，列第6種子的周天成、「左手重砲」林俊易、王子維和戚又仁都晉級16強。

今天由混雙組合葉宏蔚／詹又蓁率先開場，台將混雙唯一希望以12：21、20：22不敵列第5種子的泰國組合德差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），緊接著上陣的小天面對世界排名21的地主好手渡邊航貴先盛後衰，錯過2個賽末點下以21：16、22：24、17：21遭逆轉。

接在小天後上陣的女單代表林湘緹，面對列第7種子的泰國對手李美妙以9：21、14：21敗陣；「左手重砲」林俊易碰中國翁泓陽也沒能闖關，以13：21、19：21出局。

第三球場接在林俊易後出賽的王子維，面對世界排名第5的李詩灃，首局以17：21讓出，不過第二局進入技術暫停時取得11：3絕對領先，李詩灃並在此時做出退賽決定，讓王子維拿到8強門票，明天將和中國前球王石宇奇搶4強資格。

接續包括戚又仁、女單邱品蒨、男雙劉廣珩／楊博涵和女雙張淨惠／楊景惇和洪恩慈／謝沛珊都將上陣搶勝。

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葉宏蔚 王子維 林俊易

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