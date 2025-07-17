高球／俞俊安生涯首度參加英國公開賽 期盼能創佳績
第153屆PGA英國公開賽將於今晚開打，生涯首度參賽的台灣好手俞俊安已經多次下場練習，並期待自己能在首回合就打出好成績。
英國公開賽是美國職業高爾夫協會（PGA）年度第4場四大賽，今年重返北愛爾蘭的皇家波特拉許高爾夫俱樂部（Royal Portrush Golf Club）舉行，俞俊安是台灣唯一參賽選手。
現年26歲的俞俊安，今年已經出賽20場比賽，共有14場晉級、包括2場前10名；他是靠著今年6月8日加拿大公開賽獲得第3名，才取得生涯首次參加英國公開賽的資格。
賽前下場練習多次的俞俊安表示，這裡的天氣變化很大，臨場的反應和適應能力需要提升，「球場設置就是大賽等級，相當有難度，必須要保持耐心專注在每一次出桿。」
地主的北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（RoryMcIlroy）今年如願拿下美國名人賽冠軍綠夾克，完成生涯四大滿貫，本週回到「主場」參賽，對於奪冠自然是相當期待。
「比賽本身的壓力就非常大，加上我對自己的期望還有觀眾期望，在這樣特別的一週，必須要學會控制比賽、控制自己。」麥克羅伊說道。
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