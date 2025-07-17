聽新聞
0:00 / 0:00
日本羽賽／錯過2賽點 周天成馬拉松大戰遭地主逆轉止步16強
去年打進日本公開賽決賽的我國「一哥」周天成，今年持續挑戰頒獎台，但今天第二輪面對世界排名21的地主好手渡邊航貴，小天錯過第二局的2個賽末點，以21：16、22：24、17：21遭逆轉，止步16強。
日本公開賽屬BWF超級750系列，總獎金95萬美元，世界排名第6的小天2022年和24年都打下亞軍，今年以第6種子身分出賽，首輪碰新加坡鄭加恆上演逆轉勝，今天和渡邊航貴上演生涯第6度對決。
過去兩人五度交手就有4場打滿3局，握有3勝2敗些微優勢的小天，今天首局5：5時連拿5分拉開差距，渡邊航貴雖也回敬3：0攻勢，不過小天接續再有連拿4分表現，順利以21：16先下一城。
第二局比分拉鋸，雙方領先最多僅2分，小天還一度申請傷停治療處理手部傷勢。小天一度取得16：15領先，但遭渡邊航貴追平再反超，不過小天19：20時瓦解對手局末點，多拍來回下再靠著渡邊航貴回球掛網拿到第一個賽末點但沒把握，接續第2個結束比賽的機會也失手，讓地主以24：22扳平局數。
前兩局就已超過1小時，35歲的小天決勝局一度握有6：3領先，但12：12時遭渡邊航貴連拿6分拉開差距，小天雖回敬5：0攻勢縮小比分，但關鍵時刻回球出界錯過追平機會，最後又出現接發球掛網失誤，以17：21吞敗，無緣1小時又29分鐘馬拉松大戰勝利。
率先登場的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，挑戰第5種子的泰國組合德差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），以12：21、20：22止步16強。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言