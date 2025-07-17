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日本羽賽／錯過2賽點 周天成馬拉松大戰遭地主逆轉止步16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成第二局錯過2個賽末點，被逼到第三局後遭地主選手逆轉。 美聯社
周天成第二局錯過2個賽末點，被逼到第三局後遭地主選手逆轉。 美聯社

去年打進日本公開賽決賽的我國「一哥」周天成，今年持續挑戰頒獎台，但今天第二輪面對世界排名21的地主好手渡邊航貴，小天錯過第二局的2個賽末點，以21：16、22：24、17：21遭逆轉，止步16強。

日本公開賽屬BWF超級750系列，總獎金95萬美元，世界排名第6的小天2022年和24年都打下亞軍，今年以第6種子身分出賽，首輪碰新加坡鄭加恆上演逆轉勝，今天和渡邊航貴上演生涯第6度對決。

過去兩人五度交手就有4場打滿3局，握有3勝2敗些微優勢的小天，今天首局5：5時連拿5分拉開差距，渡邊航貴雖也回敬3：0攻勢，不過小天接續再有連拿4分表現，順利以21：16先下一城。

第二局比分拉鋸，雙方領先最多僅2分，小天還一度申請傷停治療處理手部傷勢。小天一度取得16：15領先，但遭渡邊航貴追平再反超，不過小天19：20時瓦解對手局末點，多拍來回下再靠著渡邊航貴回球掛網拿到第一個賽末點但沒把握，接續第2個結束比賽的機會也失手，讓地主以24：22扳平局數。

前兩局就已超過1小時，35歲的小天決勝局一度握有6：3領先，但12：12時遭渡邊航貴連拿6分拉開差距，小天雖回敬5：0攻勢縮小比分，但關鍵時刻回球出界錯過追平機會，最後又出現接發球掛網失誤，以17：21吞敗，無緣1小時又29分鐘馬拉松大戰勝利。

率先登場的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，挑戰第5種子的泰國組合德差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），以12：21、20：22止步16強。

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葉宏蔚 周天成

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