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世大運／教育部長鄭英耀探視中華隊 偷師「柚子」高承睿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教育部部長鄭英耀（右二）開幕式前探訪桌球隊訓練。圖／體育署提供
教育部部長鄭英耀（右二）開幕式前探訪桌球隊訓練。圖／體育署提供

2025年萊茵魯爾世界大學運動會台灣時間今天凌晨正式開幕，教育部部長鄭英耀開幕式前，連三天由主秘林伯樵及體育署署長鄭世忠陪同，先去訪視確認中繼站後勤單位、團本部整備情形，再訪視網球、桌球、擊劍、跆拳道等代表隊練習情形，期許選手們享受比賽也帶回佳績。

鄭英耀15日訪視物理治療所與運動科學中繼站、膳食公寓後，又探視網球、桌球代表隊訓練，並與桌球代表隊在選手餐廳共進晚餐，了解大會提供飲食狀況，開幕式前再探訪擊劍、跆拳道品勢代表隊訓練。

本身也愛打桌球的鄭英耀部長在訪視過程，利用空檔與選手交流，他笑稱要偷師高承睿，也鼓勵承睿在比賽中堅定心態、放手去拚，不要保守；對於較陌生的擊劍，部長以「驚喜」形容，除詢問教練團銳劍、鈍劍、軍刀差異，也向開幕式掌旗官陳弈通了解備戰情形。

探訪開幕式隔天就要出賽爭牌的跆拳道品勢代表隊時，鄭英耀部長也關心選手飲食與時差調整，並鼓勵選手放鬆心情，享受比賽。

教育部部長鄭英耀（右五）開幕式前探訪網球隊訓練。圖／體育署提供
教育部部長鄭英耀（右五）開幕式前探訪網球隊訓練。圖／體育署提供

鄭英耀說：「走訪物理治療所、膳食公寓，可以感受到後勤團隊的用心，除了各種健身、治療、恢復器材，也有心理諮商服務，膳食公寓更是可以提供肉燥飯、牛肉麵及各種臺灣小吃或點心，讓選手們吃到最想念的家鄉味。我們的任務就是全力支援選手，讓他們可以毫無後顧之憂去投入比賽，爭取佳績。」

鄭英耀提到，除了關心後勤同仁實地訪視外，看了網球、桌球、擊劍、跆拳道品勢代表隊，「選手們和教練們的付出，練習時的投入和努力，也讓我很感動。希望他們可以不要有壓力，好好享受比賽，我相信自然就會有佳績，全體國人也會成為他們最堅強後盾。」

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體育署 跆拳道

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