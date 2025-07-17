世大運／金牌成員、奧運國手掌旗 開幕式中華代表團排T開頭進場

2025年萊茵魯爾世界大學運動會台灣時間今天凌晨正式開幕，中華代表團進場時在塔吉克和突尼西亞代表團中間，由上屆網球女團金牌成員楊亞依、巴黎奧運擊劍男將陳弈通共同掌旗下進場，參與開幕式的擊劍隊、男籃隊、女籃隊和羽球隊等除開心揮手，也紛紛拿起手機，紀錄特別時刻。

兩年一度的世大運今年由德國擔任東道主，賽場主要位於萊茵魯爾的波鴻、杜伊斯堡、埃森、梅爾斯與哈根5座城市，游泳和排球則在柏林舉行。今天凌晨開幕前，中華女排隊昨天已迎接首戰，分組賽以3：0擊敗澳洲隊。

中華代表團排在「T」字母中出場，楊亞依和陳弈通共同掌旗，全員穿著白底的團服進入杜伊斯堡體育場。

中華代表團共有196名選手參與萊茵魯爾，運動種類包括田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道、排球、划船及沙灘排球等15種，去年巴黎奧運國手「蝶王」王冠閎、射箭「湯包」湯智鈞、桌球「柚子」高承睿等都與會，2022年杭州亞運奪牌的「體操精靈」丁華恬、跆拳道女將林唯均和籃球林信寬也與會。

上屆世大運奪牌選手也有多人「連莊」出征德國，包括女掌旗官楊亞依、桌球黃彥誠，以及跆拳道黃映瑄、邱少萱、邱義睿、鍾俊傑與徐晧祐等，挑戰突破上屆10金17銀19銅的境外最佳紀錄。

德國萊茵魯爾世大運台灣時間今天凌晨開幕，中華代表團進場，男籃隊和四周打招呼。圖／大專體總提供 德國萊茵魯爾世大運台灣時間今天凌晨開幕，我國由網球女將楊亞依（左）、擊劍男將陳弈通擔任掌旗官。圖／大專體總提供 德國萊茵魯爾世大運台灣時間今天凌晨開幕，中華代表團進場。圖／大專體總提供 德國萊茵魯爾世大運台灣時間今天凌晨開幕，中華代表團進場。圖／大專體總提供

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