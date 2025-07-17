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許汶而成功泳渡厄勒海峽 盼鼓舞台灣人擁抱海洋

中央社／ 斯德哥爾摩17日專電
台灣長泳好手許汶而15日挑戰獨泳瑞典與丹麥之間的厄勒海峽首試就成功，她表示雖然累，卻也很開心有台灣的團隊與朋友支持鼓勵。（許汶而團隊提供）中央社
台灣長泳好手許汶而15日挑戰獨泳瑞典與丹麥之間的厄勒海峽首試就成功，她表示雖然累，卻也很開心有台灣的團隊與朋友支持鼓勵。（許汶而團隊提供）中央社

台灣長泳好手許汶而15日挑戰獨泳瑞典與丹麥之間的厄勒海峽（Øresund）首試就成功。許汶而表示，泳渡不同的海域，除了給自己挑戰，也將國外海泳的制度與經驗帶回台灣，希望有更多台灣人能擁抱海洋、挑戰夢想。

許汶而繼完成英吉利海峽、加州卡塔利那海峽與紐約曼哈頓島3大開放水域後，近期又成功泳渡瑞典與丹麥之間的厄勒海峽，是成功獨自泳渡此海域的第1位台灣人，也是世界第11人。

根據厄勒海峽游泳協會（Swimöresund）紀錄，許汶而以7小時11分02秒時間，完成從瑞典到丹麥距離20公里的泳渡。

完成挑戰後，許汶而對中央社表示，這次到北歐來進行泳渡是因為旅居瑞典的台僑Coco的邀請，有機會跟台灣的團隊一起完成這次挑戰，是很特別也很重要的一步。

邀請許汶而參加這次挑戰的台僑Coco本身是運動愛好者，長期關注台灣選手在世界各地的動態。她表示，會想邀請許汶而到瑞典挑戰泳渡，是因為認同許汶而希望讓更多人認識大海，並且讓世界看見台灣的理念。

許汶而提到，這次有旅居北歐的台灣鄉親幫她加油，甚至駐丹麥代表鄭榮俊與台僑也到終點的沙灘上迎接她、恭賀她，讓她覺得很開心也很感謝，是很特別的經驗。

她表示，這此挑戰過程順利，因為5月就開始在英國做冷水泳渡訓練，海況在前3個小時幾乎是無風的狀態，後半段雖然浪比較大一點，但大海一瞬間就能風雲變色，因此必須做好準備，面對各種突如其來的改變。

許汶而說，因為知道大海的無常，每次到一個新的路線時，她都會先造訪起點與終點，並在內心做一個向海洋打招呼的儀式，希望大海讓她順利完成泳渡。

她說，游泳是很孤獨的運動，但每次換氣看見導航船上的夥伴幫她加油、回報狀況，還有網路上同步追蹤進度的網友跟朋友們，這是她獨自在無聲大海裡數小時的重要精神慰藉。

許汶而表示，這趟很重要的一件事就是想要學習國外如何規劃泳渡路線、戒護選手等實際經驗，希望把這些經驗帶回台灣，未來也許能把台灣一些離島的路線國際化，讓更多外國人到台灣體驗，台灣人也能就近挑戰海峽泳渡的活動，增加體育與文化交流。

她希望透過自己的行動和經驗分享，可以鼓舞更多台灣人擁抱海洋，去做一件自己不敢想像的事情，跨出舒適圈，勇於挑戰自己的夢想。

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