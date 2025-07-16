日本羽賽／台灣第1女雙謝洪配 直落二取勝闖頭關

世界羽球聯盟（BWF）超級750的日本羽球公開賽，台灣第1女雙「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈今天在首輪以直落二取勝，接下來將挑戰世界排名第3的馬來西亞組合，力拚女雙8強。

現年27歲的謝沛珊和24歲的洪恩慈從去年起開始搭檔，歷經很多爭執和激烈爭吵後，目前拚到世界排名第12，同時是台灣第1女雙，日前「謝洪配」還在台北羽球公開賽奪冠，展現不錯的潛力。

這次在超級750系列的日本公開賽，謝沛珊、洪恩慈首輪對戰實力有段差距的「美國組合」柯貝特（Francesca Corbett）、蓋伊（Jennie Gai），沒想到首局陷入苦戰，甚至一度處於落後，所幸「謝洪配」及時找回狀態，一舉連得4分，以21比18先馳得點。

帶著聽牌優勢的謝沛珊、洪恩慈，以11比10進入技術暫停後，打得對手毫無招架之力，瞬間擴大分差，終場再以21比14取勝，在日本公開賽闖頭關，不過下一輪將挑戰世界排名第3的馬來西亞組合陳康樂、蒂娜（Thinaah Muralitharan），預料面臨一場硬仗。

單打部分，台灣「羽球王子」王子維在首輪以23比21、21比13擊敗世界錦標賽銅牌得主、泰國名將王高倫（Kantaphon Wangcharoen），前進男單次輪。而26歲女將林湘緹則在「台灣內戰」以2個21比15力退宋碩芸，勇闖女單次輪。

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