快訊

中職／10132人！獅隊新莊主場熱鬧 改寫非假日票房紀錄

獨／台師大女足爆抽血換學分 教練周台英「深刻反省」：被控霸凌太沉重

女足遭逼抽血換學分！教練從輕發落 台師大校長道歉吐8點聲明

日本羽賽／台灣第1女雙謝洪配 直落二取勝闖頭關

中央社／ 台北16日電
謝沛珊（右）與洪恩慈（左）。報系資料照
謝沛珊（右）與洪恩慈（左）。報系資料照

世界羽球聯盟（BWF）超級750的日本羽球公開賽，台灣第1女雙「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈今天在首輪以直落二取勝，接下來將挑戰世界排名第3的馬來西亞組合，力拚女雙8強。

現年27歲的謝沛珊和24歲的洪恩慈從去年起開始搭檔，歷經很多爭執和激烈爭吵後，目前拚到世界排名第12，同時是台灣第1女雙，日前「謝洪配」還在台北羽球公開賽奪冠，展現不錯的潛力。

這次在超級750系列的日本公開賽，謝沛珊、洪恩慈首輪對戰實力有段差距的「美國組合」柯貝特（Francesca Corbett）、蓋伊（Jennie Gai），沒想到首局陷入苦戰，甚至一度處於落後，所幸「謝洪配」及時找回狀態，一舉連得4分，以21比18先馳得點。

帶著聽牌優勢的謝沛珊、洪恩慈，以11比10進入技術暫停後，打得對手毫無招架之力，瞬間擴大分差，終場再以21比14取勝，在日本公開賽闖頭關，不過下一輪將挑戰世界排名第3的馬來西亞組合陳康樂、蒂娜（Thinaah Muralitharan），預料面臨一場硬仗。

單打部分，台灣「羽球王子」王子維在首輪以23比21、21比13擊敗世界錦標賽銅牌得主、泰國名將王高倫（Kantaphon Wangcharoen），前進男單次輪。而26歲女將林湘緹則在「台灣內戰」以2個21比15力退宋碩芸，勇闖女單次輪。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羽球 王子維 林湘緹

延伸閱讀

開冷氣還是熱？搭配電風扇有技巧 日本大金曝「擺這處」降溫更有感

日本熊本2廠開挖？ 台積電法說會前緘默期無法評論

台灣虎航高雄-仙台16日首航 每周營運3班

日本羽賽／終止連3站一輪遊 王子維拍退瓦查隆晉級16強

相關新聞

日本羽賽／台灣第1女雙謝洪配 直落二取勝闖頭關

世界羽球聯盟（BWF）超級750的日本羽球公開賽，台灣第1女雙「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈今天在首輪以直落二取勝，接下來將挑...

世大運／女排世大運直落三澳洲 為代表團開紅盤

在德國萊茵魯爾世大運開幕式前，中華女排今天在分組賽首戰以25比13、25比10、25比18擊敗澳洲隊，為中華代表團開出紅...

許汶而成功泳渡北歐厄勒海峽 再創台灣第一人紀錄

台灣長泳女子好手許汶而繼完成英吉利海峽、加州卡塔利那海峽與紐約曼哈頓島3大開放水域後，最新又成功泳渡瑞典與丹麥之間的厄勒...

全運會10月登場 雲林代表隊服今公開發表

2025年全國運動會將於10月18至23日在雲林縣登場，雲林縣政府今公開亮相雲林縣代表隊、裁判、貴賓、工作人員與志工專屬...

2025竹北半城路跑邁向國際 21K賽道申請AIMS認證即日起開放報名

竹北年度運動盛事「2025竹北半城路跑」15日舉辦記者會，在竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝以及多位市民代表、里長、社區理事長等人共同啟動下，正式宣布12月6日盛大登場！延續去年

世大運／上屆跆拳道奪銀再拚佳績 黃映瑄帶上相機再出發 

我國跆拳道好手黃映瑄昨晚隨世大運跆拳道代表隊自桃園國際機場出發，啟程前往德國萊茵魯爾都會區，備戰即將於7月16日至27日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。