世大運／女排世大運直落三澳洲 為代表團開紅盤

在德國萊茵魯爾世大運開幕式前，中華女排今天在分組賽首戰以25比13、25比10、25比18擊敗澳洲隊，為中華代表團開出紅盤，教練鄧衍敏也直呼感動。

上屆世界大學運動會以第9名作收的中華女排，這次尋求重返8強之列，不過在分組賽的對手都不好惹，與澳洲、義大利及美國等強敵同組，在面對身材高大且具爆發力球隊的情況下，相當考驗中華女排的防守、專注度，藉以爭取唯2的晉級門票。

在德國萊茵魯爾世大運開幕式前，中華女排成為代表團率先登場的項目，首戰與澳洲正面交鋒，然而並未遭遇太多挑戰，輕鬆以25比13、25比10、25比18料理對手，不僅取得分組賽首勝，也幫助中華代表團開出紅盤。

中華女排教練「小牛」鄧衍敏賽後表示，針對這場比賽有做充分準備，因為澳洲有4名攻擊手之前打過亞洲國家盃，賽前已經找出資料與選手討論，「一開始都是我們在主導節奏，也讓所有球員上場，感受一下世大運的氛圍。」

如願為中華代表團摘下首勝，鄧衍敏提到，起初還在想怎麼會在開幕式前就比賽，所幸幫助中華隊打出開門紅，「這場比賽真的太重要了，我們打完才跟選手說，她們很多人也覺得感動。」

明天將與義大利對戰，鄧衍敏透露很期待對上這樣的強隊，盼球員展現無所畏懼的精神，盡量衝擊對手，「希望球員在賽場上大放異彩，尤其分組賽3場我們非常看重，期許能夠遇強則強。」

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