許汶而成功泳渡北歐厄勒海峽 再創台灣第一人紀錄

台灣長泳女子好手許汶而繼完成英吉利海峽、加州卡塔利那海峽與紐約曼哈頓島3大開放水域後，最新又成功泳渡瑞典與丹麥之間的厄勒海峽（Øresund），她在社群平台寫下，也許海浪的簇擁是來自丹麥的熱烈歡迎－第一位成功的台灣人。

許汶而15日在臉書（facebook）表示，早晨海面微微起霧，氣溫攝氏20度，海水溫度19.4度。從瑞典的海岸開始泳渡，游向丹麥。希望有個風平浪靜的一天。經過粗估7小時11分鐘（最終成績待大會公布）完成挑戰。

今天她的臉書由他人代為更新，內文表示，大海就是如此瞬息萬變，泳渡的前半段與後半段，是截然不同的海況。泳渡的後半程，風浪漸漸加大，團隊坐在船上都覺得顛簸，相機也因此而劇烈晃動。來自側邊的浪，一下又一下推擠著，使前進和平衡的難度又提高了。⁡

文章說，在丹麥夏日午後澄澈的陽光裡，海岸線漸漸浮現在視野裡。海浪此時也不再客氣，以無法預測的節奏持續衝擊著汶而；「也許海浪的簇擁是來自丹麥的熱烈歡迎—第一位成功泳渡厄勒海峽的台灣人」。

許汶而去年7月到10月短短3個月內，先後完成單人泳渡英吉利海峽、單人泳渡美國加州卡塔利那海峽（Catalina Channel），以及單人環曼哈頓島等3大公開水域的壯舉，不僅是台灣第1人，全球也僅約330人能達此成就。

完成泳渡英吉利海峽挑戰後，許汶而出席官方授獎儀式，當時曾說很高興能披上國旗，透過海泳進行國民外交，並鼓勵台灣人能更勇敢做夢。

此外她先前也透露今年的泳渡計畫，除7月挑戰挪威到瑞典的20公里海峽泳渡，9月則要挑戰從愛爾蘭到蘇格蘭的北海峽泳渡，預計明年可以完成「Ocean7」計畫。

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