全運會10月登場 雲林代表隊服今公開發表

2025年全國運動會將於10月18至23日在雲林縣登場，雲林縣政府今公開亮相雲林縣代表隊、裁判、貴賓、工作人員與志工專屬服裝，從雲林地名出發，將「雲」轉化為視覺符號圖樣延伸每一款服裝中，象徵運動員追夢的勇氣與突破自我的信念。

雲林縣府今發表全國運動會雲林縣專屬服裝，縣長張麗善表示，這次服裝設計以「雲的元素化」為核心理念，從雲林地名出發，將「雲」轉化為視覺符號圖樣並延伸至每一款服裝之中，在服裝背部設計象徵飛翔的「翅膀狀雲飾」，象徵運動員追夢的勇氣與突破自我的信念，整體設計運用漸層色彩與現代剪裁手法，展現時尚感與動態視覺。

代表隊服以藍色漸層為主體，融入清淡雲霧意象，展現主場氣勢；貴賓服選用亮眼紅色與純白搭配，象徵尊榮與莊重；裁判服以深藍為基底，體現賽場上絕對公平公正之意；工作人員服裝運用主視覺黃藍配色，增加辨識度；志工服則以次要主視覺色延伸設計，展現協作、溫暖的服務精神。

張麗善表示，這場服裝發表不僅是全運會的前哨亮相，更是雲林設計實力、文化自信與地方創新的總體呈現，10月18至23日全國運動會期間，歡迎來自全國所有選手、裁判跟教練以及民眾一起感受雲林縣蛻變，共同見證這場精彩無限的體育盛事。 2025年全國運動會將於10月18至23日在雲林縣登場，雲林縣政府今公開亮相雲林縣代表隊、裁判、貴賓、工作人員與志工專屬服裝，右二為雲林縣長張麗善，左二為副縣長謝淑亞。記者陳雅玲／攝影 2025年全國運動會將於10月18至23日在雲林縣登場，雲林縣政府今公開亮相雲林縣代表隊、裁判、貴賓、工作人員與志工專屬服裝。記者陳雅玲／攝影 2025年全國運動會將於10月18至23日在雲林縣登場，雲林縣政府今公開亮相雲林縣代表隊、裁判、貴賓、工作人員與志工專屬服裝。記者陳雅玲／攝影

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