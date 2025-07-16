2025竹北半城路跑邁向國際 21K賽道申請AIMS認證即日起開放報名

竹北年度運動盛事「2025竹北半城路跑」15日舉辦記者會，在竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝以及多位市民代表、里長、社區理事長等人共同啟動下，正式宣布12月6日盛大登場！延續去年的熱情與好評，以「路跑嘉年華」為主題，今年不僅擴大組別規模、首度推出企業接力組，更重要的是21K賽道將申請AIMS（國際馬拉松與長跑協會）認證，為竹北賽事正式邁向國際鋪路。

市長鄭朝方表示，竹北預計在今年10月成為全台人口最多的縣轄市，因此將今年所有活動定調為「竹北超越竹北」，從年初的竹北光節開始暖身。而旗艦級活動包含8月16日新月沙灣海洋音樂祭、10月11至12日雙媽平安遶境，12月6日則由竹北半城路跑壓軸登場。

鄭朝方進一步指出，今年21k菁英挑戰組路線，將申請AIMS賽道認證，啟動國際認證程序。目前全台僅約10場賽事申請AIMS通過，而竹北半城路跑的這項舉措，也象徵我們正逐步邁向國際賽事。他也分享，自年初起便陸續接到市民與粉絲的詢問，大家都在敲碗期待賽事的舉辦，無論是官方臉書還是私訊，都有熱情跑友不斷關心。為此他與團隊認真籌辦，從賽道設計、補給安排到活動氛圍與城市連結，都力求全面升級，讓每一位參與者都能感受到「超越」的不只是自己，更是整座竹北市。

鄭朝方市長繼續提到，日本熊本以路跑聞名的玉名市也將由市長藏原隆浩率隊一起共襄盛舉。而同為日本人的台灣知名YT跑者TOMO桑參與記者會也表示，今年將再度參加，一樣挑戰21K，希望獲得好成績。

「2025竹北半城路跑」賽場以車輛較少的竹北西區為主，起終點設於竹北夜市廣場。規劃五大組別，包括21K菁英挑戰組、12K城市挑戰組、5K悠遊體驗組、1K健康生活組，以及新增的20K企業接力組，不論是專業跑者、親子家庭還是企業團隊，都能找到屬於自己的賽道。今年特別針對竹北眾多科技產業推出企業接力組，由四人組隊輪流接力完成賽事，打造健康職場與團隊合作的新體驗。

百萬人氣知名KOL、同時也是竹北人的活動大使A-Che阿哲現身記者會，他曾多次參加馬拉松賽事，是一位勇於在世界地球村徒步、跑步、登山、騎單車的冒險王。他說，相信這是一條風景豐富又充滿變化的賽道，從城市街景、鄉村田野到濱海河岸，一路景色不輸國外，絕對是跑旅愛好者不能錯過的經典路線，而自己也將懷抱自信、堅持與榮譽，用雙腳認識家鄉。

賽事將於7月15日（二）起開放報名，報名連結 https://ppt.cc/fm61ox 。凡於7月31日前完成報名繳費者，除享有早鳥優惠，還可獲得由喜寶國際有限公司贊助的限量早鳥禮。報名禮包含環保水杯、涼感上衣，完賽禮則有紀念毛巾與獎牌，12K與21K組再加贈鞋袋。此外，所有完成報名的參賽者，還有機會抽中由皇家航空贊助的「台北－長灘島來回機票」，三名幸運跑者將在活動當天現場公開抽出，讓運動與旅行一次滿足！

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