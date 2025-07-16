世大運／上屆跆拳道奪銀再拚佳績 黃映瑄帶上相機再出發 

我國跆拳道好手黃映瑄昨晚隨世大運跆拳道代表隊自桃園國際機場出發，啟程前往德國萊茵魯爾都會區，備戰即將於7月16日至27日舉行的「2025年萊茵-魯爾世界大學運動會」，身為上一屆成都世大運女子46公斤級銀牌得主，黃映瑄這次做足準備，期望能再次為國爭光。

對於第二度踏上世大運賽場，黃映瑄心態上更沉穩且充滿期待，回憶上一屆在成都的初次參賽，她坦言，那次賽事的經驗，讓她對國際綜合型運動賽會的氛圍深深著迷，「跟單項比賽很不一樣，世大運的氣氛熱鬧很多，那種感覺真的很棒，這次希望自己可以好好感受。」

面對本屆賽事，黃映瑄表示已經將自己的身心狀態調整到最佳。她說：「雖然比賽的勝負很難說，但我能做的就是把自己準備好，這次賽前無論是技術、體能還是心理層面，教練團、隊友們都幫助我調整得很好，希望自己可以在場上發揮出最好的一面。」

除了選手身分，黃映瑄這次還多了一個「任務」。喜歡攝影的她，特地帶上相機，準備記錄賽會的點點滴滴。由於她的量級將會在跆拳道賽事的第一天就展開，她笑著說：「我的比賽比較早結束，結束後我希望能幫隊友們拍下好看的照片，為大家紀錄下世大運的珍貴畫面，也為我們留下美好的回憶。」

黃映瑄在成都世大運過關斬將，優異的表現讓國人印象深刻。經過兩年的磨練，她的技術與心態都更加成熟，此次再度出擊，期盼她能在德國的賽場上，再次踢出亮眼成績爭取最高榮譽。

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