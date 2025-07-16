日本羽賽／終止連3站一輪遊 王子維拍退瓦查隆晉級16強

BWF超級750日本羽球公開賽今天繼續進行首輪賽事，我國男單「羽球王子」王子維今天遭遇世界排名43的泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），以23：21、21：13直落二取勝，成為第4位搶下男單16強門票的我國好手。

世界排名26的王子維，過去三站賽事都「一輪遊」，本周轉戰日本公開賽總算擺脫低潮，今天遭遇曾在2019年拿下世錦賽銅牌的瓦查隆，雙方過去6度交手王子維拿下4勝2敗的對戰優勢，且近兩次交手都是由王子維以直落二勝出。

兩人今天再度交手，王子維首局中段就取得7分領先優勢，儘管瓦查隆在局末步步進逼，甚至還一度取得局點，但王子維穩住陣腳，以23：21有驚無險搶下首局。

第2局王子維乘勝追擊，開賽後就逐漸拉開差距，最終也以21：13勝出，挺進16強賽，不僅終止個人近期3連敗，也成為周天成、林俊易、戚又仁後，第4位打進到男單16強的我國選手，下一戰將碰上第5種子的中國大陸李詩灃。

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