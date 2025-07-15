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日本羽賽／楊博涵與劉廣珩打敗世界第9 驚喜挺進16強

中央社／ 台北15日電
台灣羽球男雙組合楊博涵（前）與劉廣珩。圖／報系資料照
台灣羽球男雙組合楊博涵（前）與劉廣珩。圖／報系資料照

台灣羽球男雙組合楊博涵劉廣珩，今天在BWF超級750的日本羽球公開賽首輪32強，以21比15、21比19扳倒世界第9的印尼搭檔毛蘭納與卡爾南多，驚喜挺進16強。

世界排名第24名的台灣「寒流組合」楊博涵、劉廣珩，賽前和印尼的毛蘭納（Bagas Maulana）與卡爾南多（Leo Rolly Carnando）交手過1次，是在今年的亞洲錦標賽，當時台灣組合直落2敗北。

今天雙方再度交手，楊博涵、劉廣珩有備而來，首局開打後就一直保持領先，儘管比賽中段被追到11比11平手，但此時台灣組合靠著快速的輪轉，以及平抽擋發揮出色的情況下連得6分拉開差距，順利收下首局。

第2局楊博涵、劉廣珩多半都處於落後狀態，不過在14比16追成平手後士氣大振，並於18比18時靠著劉廣珩的殺球連拿2分，搶下關鍵的20比18的2個賽末點，如願直落2收下勝利，並完成復仇。

楊博涵和劉廣珩在今年已經出賽11場，其中以全英公開賽的8強表現最佳；晉級16強的他們，接下來將對上中國組合劉毅、陳柏陽。

至於今天另外2組台灣男雙，王齊麟邱相榤以21比17、16比21、19比21不敵日本組合綠川大輝、山下恭平；另外李哲輝、楊博軒則是15比21、16比21不敵丹麥的克亞爾（Rasmus Kjaer）、瑟加德（FrederikSoegaard）雙雙首輪止步。

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邱相榤 羽球 王齊麟 楊博涵 李哲輝 劉廣珩

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