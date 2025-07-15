快訊

又添一國！川普親曝「和印尼達成協議」與普拉伯沃直接交涉

美股早盤漲跌互見「輝達飆、台積電俏」 稀土股MP Material噴17%

遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

日本羽賽／王齊麟婚後首戰 「麟榤配」惜敗止步32強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男雙組合「麟榤配」王齊麟（左）、邱相榤（右）。記者陳正興／攝影
我國男雙組合「麟榤配」王齊麟（左）、邱相榤（右）。記者陳正興／攝影

BWF超級750級的日本羽球公開賽今天點燃戰火，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤在首輪遭遇地主組合綠川大輝／山下恭平就陷入苦戰，最終以21：17、16：21、19：21敗下陣來，止步32強。

在上月與未婚妻「十元」陳詩媛登記結婚的王齊麟，本周在日本公開賽復出，他與搭檔邱相榤今天在男雙首輪遭遇世界排名第28名、過去兩度交手都吞敗的綠川大輝／山下恭平，又再次陷入苦戰。

首局雙方就展開激烈的拉鋸戰，不過在17：17後王齊麟／邱相榤打出一波4：0關門攻勢，以21：17先下一城，但第二局日本組合隨即展開反撲，再一路領先的情況下以21：16扳回一城，也將比賽帶入決勝局。

決勝局雙方依舊打得難分難解，日本組合雖然以11：8領先進入技術暫停，不過暫停過後王齊麟／邱相榤拉出一波4：1攻勢扳平，但下半局日本組合攻勢再起，逐漸擴大領先差距，並以20：15取得5個賽末點，儘管王齊麟／邱相榤連續化解前4個賽末點，但最終仍是以19：21敗下陣來。

至於我國男單「左手重砲」林俊易，今天則是在單打首輪遭遇中國大陸陸光祖，最終以21：11、21：18勝出，繼戚又仁、周天成後，也搶下男單16強門票。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳詩媛 邱相榤 羽球 王齊麟 林俊易 周天成

延伸閱讀

日本羽賽／15日開戰 李洋回國訓扮心靈導師

張廖萬堅敏感時機遭爆料 首任運動部部長李洋呼聲高

羽球／王齊麟返台休養訓練 期待下半年國際賽戰績

羽球／李洋搶夫？陳詩媛靠邊站氣嘟嘟 王齊麟甜喊：配偶欄已填妳

相關新聞

游泳／世錦賽公開水域項目延期 原因曝：水中「大腸桿菌」已超標

原定於今（15）日上午舉行的2025年世界水上運動錦標賽女子10公里公開水域賽，因比賽水域的大腸桿菌濃度超過可接受標準，臨時喊停。主辦單位世界水上運動總會（World Aquatics）執行長諾維奇（Brent Nowicki）表示，目前仍無法確定污染來源，但「我們正在積極檢測並研擬備案」。

游泳／大陸泳將藥檢次數居冠 世錦賽前平均每人驗8.8次

 根據水上運動誠信單位（Aquatics Integrity Unit, AIU）公布的最新報告，中國大陸游泳選手在本月於新加坡舉行的世界水上運動錦標賽開賽前，接受的反禁藥檢測次數為全球最多，平均每人達8.8次，遠高於其他國家選手。

網球／球王之爭延續 辛納超過3000分要保

23歲的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和22歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alca...

日本羽賽／楊博涵與劉廣珩打敗世界第9 驚喜挺進16強

台灣羽球男雙組合楊博涵、劉廣珩，今天在BWF超級750的日本羽球公開賽首輪32強，以21比15、21比19扳倒世界第9的...

日本羽賽／王齊麟婚後首戰 「麟榤配」惜敗止步32強

BWF超級750級的日本羽球公開賽今天點燃戰火，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤在首輪遭遇地主組合綠川大輝／山下恭平...

曾與貝克漢一起拍廣告 「世上最年長馬拉松跑者」車禍過世享壽114歲

來自印度的福賈·辛赫（Fauja Singh）是全世界公認最年長的馬拉松選手，其傳記作者今天證實他於14日死於車禍，享壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。