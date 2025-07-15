日本羽賽／王齊麟婚後首戰 「麟榤配」惜敗止步32強

BWF超級750級的日本羽球公開賽今天點燃戰火，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤在首輪遭遇地主組合綠川大輝／山下恭平就陷入苦戰，最終以21：17、16：21、19：21敗下陣來，止步32強。

在上月與未婚妻「十元」陳詩媛登記結婚的王齊麟，本周在日本公開賽復出，他與搭檔邱相榤今天在男雙首輪遭遇世界排名第28名、過去兩度交手都吞敗的綠川大輝／山下恭平，又再次陷入苦戰。

首局雙方就展開激烈的拉鋸戰，不過在17：17後王齊麟／邱相榤打出一波4：0關門攻勢，以21：17先下一城，但第二局日本組合隨即展開反撲，再一路領先的情況下以21：16扳回一城，也將比賽帶入決勝局。

決勝局雙方依舊打得難分難解，日本組合雖然以11：8領先進入技術暫停，不過暫停過後王齊麟／邱相榤拉出一波4：1攻勢扳平，但下半局日本組合攻勢再起，逐漸擴大領先差距，並以20：15取得5個賽末點，儘管王齊麟／邱相榤連續化解前4個賽末點，但最終仍是以19：21敗下陣來。

至於我國男單「左手重砲」林俊易，今天則是在單打首輪遭遇中國大陸陸光祖，最終以21：11、21：18勝出，繼戚又仁、周天成後，也搶下男單16強門票。

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