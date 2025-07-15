快訊

下任Fed主席戰役開打？尋找鮑爾繼任者 美財長證實程序已開始

最貴午餐？台中男遇演習等17分鐘突騎車離去 最高挨罰15萬

立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

曾與貝克漢一起拍廣告 「世上最年長馬拉松跑者」車禍過世享壽114歲

中央社／ 新德里15日綜合外電報導
來自印度的福賈·辛赫（中）是全世界公認最年長的馬拉松選手，其傳記作者今天證實他於14日死於車禍，享壽114歲。圖／美聯社
來自印度的福賈·辛赫（中）是全世界公認最年長的馬拉松選手，其傳記作者今天證實他於14日死於車禍，享壽114歲。圖／美聯社

來自印度的福賈·辛赫（Fauja Singh）是全世界公認最年長的馬拉松選手，其傳記作者今天證實他於14日死於車禍，享壽114歲。

法新社報導，出生印度的英國籍跑者辛赫，別稱「包頭巾的旋風」，昨天在印度旁遮普邦（Punjab）的賈蘭哈區（Jalandhar）遭車輛撞擊身亡。

辛赫的傳記作者庫希旺·辛赫（Khushwant Singh）在社群媒體X上寫道：「我的『包頭巾的旋風』已不在人世…他在他的故鄉比亞斯村（Bias）過馬路時遭不明車輛撞擊。安息吧，我親愛的辛赫。」

雖然辛赫沒有出生證明，但其家人表示，他出生於1911年4月1日。他直到100歲都還在跑42公里的全程馬拉松。

他最後一次參賽是在2013年的香港馬拉松，以高齡101歲完成10公里賽程，成績1小時32分28秒。

在妻子和其中一個兒子過世後，辛赫受到電視上的馬拉松比賽激勵，89歲時開始嘗試馬拉松長跑，並成為國際知名的高齡跑者。

儘管辛赫被廣泛認為是世上最年長的馬拉松選手，但由於他沒有出生證明，因此未能獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）。他曾表示，自己出生於1911年英國殖民期間，當時還沒有出生證明制度。

辛赫曾任2004年雅典奧運與2012年倫敦奧運的火炬手，並曾與足球明星貝克漢David Beckham）及拳王阿里（Muhammad Ali）一同拍攝廣告。

他保持力量與活力的祕訣，是經常在農場散步，並攝取富含果乾與自製凝乳的印度甜點「拉都」（laddu）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也透過社群媒體致哀。他透過社群媒體X說：「辛赫獨特的人格特質及激發印度年輕人運動的方式非常出色。」

「他是位毅力驚人的傑出運動員。他的離去令人悲痛。我的精神與辛赫的家人及其全世界無數的仰慕者同在。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

貝克漢 David Beckham

延伸閱讀

「因為想跑啊！」癌後裝義肢 60歲的她再戰太平洋縱谷馬拉松

2025新北市耶誕馬拉松 改三人接力總長24.7公里

相關新聞

游泳／世錦賽公開水域項目延期 原因曝：水中「大腸桿菌」已超標

原定於今（15）日上午舉行的2025年世界水上運動錦標賽女子10公里公開水域賽，因比賽水域的大腸桿菌濃度超過可接受標準，臨時喊停。主辦單位世界水上運動總會（World Aquatics）執行長諾維奇（Brent Nowicki）表示，目前仍無法確定污染來源，但「我們正在積極檢測並研擬備案」。

游泳／大陸泳將藥檢次數居冠 世錦賽前平均每人驗8.8次

 根據水上運動誠信單位（Aquatics Integrity Unit, AIU）公布的最新報告，中國大陸游泳選手在本月於新加坡舉行的世界水上運動錦標賽開賽前，接受的反禁藥檢測次數為全球最多，平均每人達8.8次，遠高於其他國家選手。

網球／球王之爭延續 辛納超過3000分要保

23歲的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和22歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alca...

曾與貝克漢一起拍廣告 「世上最年長馬拉松跑者」車禍過世享壽114歲

來自印度的福賈·辛赫（Fauja Singh）是全世界公認最年長的馬拉松選手，其傳記作者今天證實他於14日死於車禍，享壽...

世大運／開幕式我國掌旗官出爐 陳弈通、楊亞依共同擔任

2025德國萊茵魯爾世大運將在台灣時間17日凌晨舉行開幕式，我國代表團開幕式掌旗官人選今天揭曉，擊劍好手陳弈通與網球好手...

日本羽賽／首局僅拿6分 周天成仍逆轉新加坡好手晉16強

BWF超級750的日本羽球公開賽今天登場，我國男單一哥周天成首輪面對新加坡鄭加恆，雖然首局遭遇亂流僅拿下6分，但最終仍是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。