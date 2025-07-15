曾與貝克漢一起拍廣告 「世上最年長馬拉松跑者」車禍過世享壽114歲

來自印度的福賈·辛赫（Fauja Singh）是全世界公認最年長的馬拉松選手，其傳記作者今天證實他於14日死於車禍，享壽114歲。

法新社報導，出生印度的英國籍跑者辛赫，別稱「包頭巾的旋風」，昨天在印度旁遮普邦（Punjab）的賈蘭哈區（Jalandhar）遭車輛撞擊身亡。

辛赫的傳記作者庫希旺·辛赫（Khushwant Singh）在社群媒體X上寫道：「我的『包頭巾的旋風』已不在人世…他在他的故鄉比亞斯村（Bias）過馬路時遭不明車輛撞擊。安息吧，我親愛的辛赫。」

雖然辛赫沒有出生證明，但其家人表示，他出生於1911年4月1日。他直到100歲都還在跑42公里的全程馬拉松。

他最後一次參賽是在2013年的香港馬拉松，以高齡101歲完成10公里賽程，成績1小時32分28秒。

在妻子和其中一個兒子過世後，辛赫受到電視上的馬拉松比賽激勵，89歲時開始嘗試馬拉松長跑，並成為國際知名的高齡跑者。

儘管辛赫被廣泛認為是世上最年長的馬拉松選手，但由於他沒有出生證明，因此未能獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）。他曾表示，自己出生於1911年英國殖民期間，當時還沒有出生證明制度。

辛赫曾任2004年雅典奧運與2012年倫敦奧運的火炬手，並曾與足球明星貝克漢（David Beckham）及拳王阿里（Muhammad Ali）一同拍攝廣告。

他保持力量與活力的祕訣，是經常在農場散步，並攝取富含果乾與自製凝乳的印度甜點「拉都」（laddu）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也透過社群媒體致哀。他透過社群媒體X說：「辛赫獨特的人格特質及激發印度年輕人運動的方式非常出色。」

「他是位毅力驚人的傑出運動員。他的離去令人悲痛。我的精神與辛赫的家人及其全世界無數的仰慕者同在。」

My Turbaned Tornado is no more. It is with great sadness that I share the passing of my most revered S. Fauja Singh. He was struck by an unidentified vehicle around 3:30 PM today in his village, Bias, while crossing the road. Rest in peace, my dear Fauja . pic.twitter.com/LMFh7TNE8B — Khushwant Singh (@Singhkhushwant) 2025年7月14日

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