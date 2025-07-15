游泳／世錦賽公開水域項目延期 原因曝：水中「大腸桿菌」已超標

原定於今（15）日上午舉行的2025年世界水上運動錦標賽女子10公里公開水域賽，因比賽水域的大腸桿菌濃度超過可接受標準，臨時喊停。主辦單位世界水上運動總會（World Aquatics）執行長諾維奇（Brent Nowicki）表示，目前仍無法確定污染來源，但「我們正在積極檢測並研擬備案」。

比賽場地位於新加坡聖淘沙巴拉灣海灘（Palawan Beach）附近。根據「cna」報導，諾維奇於記者會中指出，7月13日的水樣檢測結果顯示大腸桿菌超標，導致14日晚間緊急決定延期比賽。他強調，先前數週與數月間的例行水質檢測結果均屬正常，這次異常「看似是單一、突發事件，可能在上週六或週日間發生」。

世界水上運動總會表示，水質檢測遵循世界衛生組織（WHO）標準，並委託獨立機構進行，以確保結果公正客觀。原訂於今日早上8時開賽的女子10公里公開水域賽，已順延至16日早上10時15分舉行，若今晨的補充檢測結果仍不符標準，將於稍晚再次取樣，屆時比賽將視結果可能改至明天下午進行。

諾維奇指出，「這類情況在過去世錦賽也曾發生，我們在賽程設計中已預留緩衝空間。」目前尚未啟動替代場地計畫，但如果狀況惡化，未來不排除改至聖淘沙以外場地。

公開水域比賽仰賴自然環境，水質受天候與人為因素影響極大。本屆世錦賽為世界水上運動總會首次在東南亞舉行，涵蓋游泳、水球、跳水、花式游泳、公開水域游泳與高台跳水等六大項目，預計賽程將持續至8月3日。主辦單位強調，「選手健康與安全仍是首要考量」。

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