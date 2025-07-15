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網球／球王之爭延續 辛納超過3000分要保

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「世界球王」辛納剛贏得生涯首座溫布頓冠軍。 美聯社
「世界球王」辛納剛贏得生涯首座溫布頓冠軍。 美聯社

23歲的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和22歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）合計拿下9座大滿貫金盃，且近兩個大滿貫決賽都由兩人交鋒，成網壇新生代「絕代雙驕」。辛納溫布頓「報仇」摘下生涯第一座草地大滿貫金盃，目前積分大幅領先阿爾卡拉斯，不過接續的北美硬地有超過3000分要保，讓球王之爭增加不少變化。

辛納目前積分12030分，是唯一破萬分的選手，領先排名第2的阿爾卡拉斯3430分，不過他去年先在辛辛那提名人賽封王，美網再登頂，光這兩個賽事就有3000分積分要保，加上蒙特婁名人賽打進8強的200分，合計就有3200分。

反觀阿爾卡拉斯，蒙特婁沒有參賽，辛辛那提又在首戰就輸給法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），美網也在第二輪落馬，合計只有60分的積分要捍衛，接續兩個月只要打出好表現，就能進逼辛納的球王寶座。

辛納目前已經球王在位58周，成為第一次登上球王累積時間第4名，和第排名第3的「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）只差17周。辛納排名想再提升難度不少，排名第二的美國傳奇康諾斯（Jimmy Connors）初當球王就持續160周，排名首位的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）周數更達237周。

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阿爾卡拉斯 辛納 美網

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