游泳／大陸泳將藥檢次數居冠 世錦賽前平均每人驗8.8次

根據水上運動誠信單位（Aquatics Integrity Unit, AIU）公布的最新報告，中國大陸游泳選手在本（7）月於新加坡舉行的世界水上運動錦標賽開賽前，接受的反禁藥檢測次數為全球最多，平均每人達8.8次，遠高於其他國家選手。

CNN報導中指出，自今（2025）年1月起，大陸選手的藥檢次數高於美國（4.1次）與英國（2.2次）選手，中立身份參賽者（多為俄羅斯選手）平均也僅接受8.2次檢測。

AIU表示，此次世錦賽預計進行24天，共收集830個樣本。截至目前，賽前已完成4,018次反禁藥測試，展現對比賽公平性與運動誠信的承諾。報告中也提到，中國大陸男子自由式短距離好手王浩宇在賽前被檢測13次，200公尺蛙式世界紀錄保持人覃海洋則接受12次檢測，顯示對大陸頂尖選手的檢測密度特別高。

大陸泳隊之所以成為焦點，與2024年4月外媒揭露的一起藥檢爭議有關。報導指出，2021年東京奧運前，有23名大陸游泳選手對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性反應，最終未受處分仍獲准參賽。世界反禁藥組織（WADA）接受中方調查結果，認定選手是因飯店食物污染而誤食藥物。

針對此次檢測數據，大陸游泳協會尚未對外回應。AIU強調，藥檢將持續至比賽結束，確保所有參賽者在公平條件下競技。

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