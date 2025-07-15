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世大運／開幕式我國掌旗官出爐 陳弈通、楊亞依共同擔任

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳弈通。報系資料照
陳弈通。報系資料照

2025德國萊茵魯爾世大運將在台灣時間17日凌晨舉行開幕式，我國代表團開幕式掌旗官人選今天揭曉，擊劍好手陳弈通與網球好手楊亞依共同擔任。

今年世大運我國共派出196位選手在15個運動種類出賽，希望力拚超越上屆成都世大運10金、17銀、19銅的史上境外最佳成績，在我國代表團成員近日陸續飛抵德國後，17日凌晨登場的開幕式我國掌旗官也在今天揭曉，由巴黎奧運擊劍國手陳弈通以及上屆拿下1金、1銀的網球好手楊亞依共同擔任。

體育署指出，陳奕通是去年巴黎奧運選手，極具潛力，同時在服裝設計也極具創意，是個很有想法也很陽光的大學生，與台灣代表團年輕活力的形象相符；至於楊亞依是上屆世大運女團金牌選手之一，本次也擔綱網球單打任務，更是女子網球隊最資深學姐，期許她本屆世大運能領軍為我國爭取更多佳績。

上屆世大運開幕式我國由女排甜心廖苡任擔任開幕式掌旗官，最終也拿下46面獎牌的佳績，其中又以楊亞依所屬的網球隊拿下5金1銀1銅表現最佳，成為我國代表團的獎牌庫。

楊亞依。圖／114年全大運提供
楊亞依。圖／114年全大運提供

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體育署 陳弈通 陳奕通

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