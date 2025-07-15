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日本羽賽／首局僅拿6分 周天成仍逆轉新加坡好手晉16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

BWF超級750的日本羽球公開賽今天登場，我國男單一哥周天成首輪面對新加坡鄭加恆，雖然首局遭遇亂流僅拿下6分，但最終仍是以6：21、21：10、21：12逆轉勝出，挺進到16強賽。

世界排名第6名的周天成在過去兩站北美賽事都至少打進到8強賽後，本周重回到亞洲賽場於日本公開賽登場，並在首輪遭遇世界排名第22名，過去交手還不曾輸過的新加坡鄭加恆。

不過今天首局周天成卻在出現慢熱的狀況，開局就被對手打出8：1的攻勢，且首局合計僅拿下6分，讓鄭加恆以21：6先下一城，但後兩局周天成狀況也回穩，第二局在一路領先的情況下以21：10扳平戰局，決勝局雖然開賽一度以1：5落後，但局中他打出一波5：0的攻勢逆轉戰局，最終也以21：12逆轉勝出，挺進到16強賽。

周天成過去幾年在日本比賽都有不錯表現，包括去年與2022年日本公開賽都拿下亞軍，前年的熊本名人賽也打進到4強，而接下來的16強賽他則將對上地主好手渡邊航貴。

至於今天上午我國其他幾組取勝的組合，包括男單戚又仁以21：9、21：17輕取日本選手田中湧士，混雙葉宏蔚／詹又蓁則是拍退今年歐錦賽金牌丹麥托夫特（Jesper Toft）／馬格隆（Amalie Magelund）。

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葉宏蔚 歐錦賽 周天成

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