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網球／溫網再闖決賽銀恨 謝淑薇女雙排名升3席

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國「一姊」謝淑薇(左)挑戰生涯第10座大滿貫失利，不過重返女雙決賽仍有收穫 路透
我國「一姊」謝淑薇(左)挑戰生涯第10座大滿貫失利，不過重返女雙決賽仍有收穫 路透

今年溫布頓正式落幕，波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）以史無前例的連拿12局奪下生涯首座草地大滿貫金盃，世界排名從第4升到第3位；驚奇打進8強的37歲老將塞蓋蒙德（Laura Siegemund）排名狂升50位，尋求衛冕失利的捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova）狂跌62席，我國「一姊」謝淑薇的雙打排名則是小升3席，來到第12名。

決賽雖吞下兩個「貝果」，23歲的美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）仍憑藉代表作演出闖進世界前10；一年前她排名僅189名，沒能直接進入溫布頓會內賽，且在會外賽遭淘汰，今年不但一路闖關，4強賽更淘汰白俄羅斯「世界球后」雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），讓她從世界排名12位晉身到前10名的高手。

阿尼西莫娃提到，最初對自己世界排名有點震驚，「感覺非常特別，也有點不真實能進到世界前10，如果是去年的我，如果有人告訴我現在這時能進入世界前10，不知道，考慮到我去年夏天的狀況，這真的認人很驚訝。」

塞蓋蒙德從104名狂升到54名，成漲幅最多的女將；雷茨科娃第三輪就出局，衛冕失利下排名從16位狂跌到68名。

我國「一姊」謝淑薇挑戰生涯第10座大滿貫失利，不過重返女雙決賽仍有收穫，世界排名從第15上升到12名，拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）同樣上升3席，來到生涯最佳的第3名。

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雷茨科娃 謝淑薇 溫布頓

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