台北馬拉松今開放登記抽籤 國內跑者獎金加碼至50萬

2025台北馬拉松將於12月21日於台北市政府前廣場盛大開跑，今天下午4點也將開放馬拉松組一般跑者登記抽籤，而今年大會也將頒發出總獎金50萬元給國內男、女子組前10名跑者，希望刺激國內好手們衝出更好成績。

在去年升格為世界田徑總會金標籤賽事的台北馬拉松，吸引國內外跑者的爭相報名，讓原本就已經相當熱門的參賽名額變得更加搶手，馬拉松組也因此採取抽籤制，在去年中籤率僅有3成的情況下，今年更將因應雙北世壯運的保障名額，預留給世壯運公路賽的完賽跑者，中籤率可望再創新低，且半馬組也將首度採取抽籤制。

今年台北馬拉松也以「Beyond the Finish超越終點 走飆極限」為賽事主題，盼傳達挑戰自我的勝利不在終點線，而是跑者跨出的每一步都在超越自我，其中「走飆」一詞源自於閩南語「走標」，原意為賽跑，引申泛指跑步運動，並使用異體字「飆」來展現奔跑的速度感。

此外，今年為了鼓勵更多國內菁英跑者衝出最佳成績，除了原先國內男女冠軍就能各別獲得的10萬元 ，今年第2至10名亦可獲得5萬元至5000元不等的激勵獎金，共計加碼30萬元，總獎金來到50萬元 ，此外國內前五名選手，更可獲得長榮航空提供的亞洲線「東京／大阪／南韓／中港澳」等航點來回機票乙張。

對於今年台北馬拉松對於國內跑者的獎勵再加碼，去年台北馬跑出2小時30分5秒，突破個人最佳，總排名第17名、國內排名第6名的黃毓軒就直言，獎金的加碼對於跑者來說就是最實質的獎勵。

將是第7度參賽的黃毓軒也表示，台北馬一直都是跑者期盼的年度盛事和夢想殿堂，尤其在去年升為金標籤後有更多國外好手來台參賽，他也鼓勵將挑戰今年將挑戰台北馬的跑者，每周必須要有1長、1短、1放鬆的訓練。

談到今年的參賽目標，黃毓軒也透露希望幫助女友「Kiki」黃鈺琪，完成全馬「破3」以及達成百傑計畫，黃鈺琪說：「很多人都會覺得海外馬拉松可能很好破全國，但其實我認為台北馬的CP算是最高的，很有機會打破PB，算是前幾好跑的賽事。」

2024年台北馬拉松正式升格金標籤賽事，主辦單位特別設立「台北馬拉松金標籤百傑封 神榜」，國內男、女子組前100名選手將登上今年的電子秩序冊，賽會現場也將首設立百傑封神榜看板，盼能激勵本土好手踴躍參賽，爭取榮譽。

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