快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

聽新聞
0:00 / 0:00

世大運／鄭英耀赴埃森大教堂為選手祈福 贈紀念品與鳳梨酥

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
教育部鄭英耀部長（右4）、駐德國代表處謝志偉大使（右3）、教育部體育署鄭世忠署長（右2）在埃森大教堂副主教祝禱文祈福下，為代表團祈福。圖／體育署提供
教育部鄭英耀部長（右4）、駐德國代表處謝志偉大使（右3）、教育部體育署鄭世忠署長（右2）在埃森大教堂副主教祝禱文祈福下，為代表團祈福。圖／體育署提供

2025年第32屆萊茵魯爾世界大學運動會將於台灣時間7月17日凌晨2時開幕，教育部鄭英耀部長於台灣時間14日傍晚抵達埃森後，隨即在駐德國代表處謝志偉大使、教育部林伯樵主秘及體育署鄭世忠署長陪同下，前往歷史超過千年的埃森大教堂（Essener Münster）為代表隊選手們祈福。

埃森大教堂副主教普費弗（Klaus Pfeffer）帶領禱告，為本次來參加萊茵魯爾世大運的中華代表團與台灣人民祈福，希望遠道而來的台灣選手都能保持健康，贏得友誼，創造佳績；同時也祈禱台灣人民能維持和平和自由的生活，以及世界上陷於戰火的國家與地區能恢復和平。

祈福活動結束後，鄭英耀致贈台灣藍鵲造型紀念品與名產鳳梨酥；謝志偉則贈送台灣特產烏龍茶葉禮盒予普費弗副主教及導覽人員。

鄭英耀感謝謝志偉與埃森教區副主教及導覽人員的介紹，讓他們能理解與見證埃森大教堂中黃金聖母等珍貴文物，並延續去年2024巴黎奧運為選手們祈福活動的儀式。希望本屆世大運選手們能像賴清德總統所說的，請選手們不要客氣，把金牌帶回來，更重要的是全體選手及隊職員能夠健康完賽，最後對提供膳食及醫療等服務的後勤團隊表達感謝。

謝志偉指出，歐洲有傳統濃厚宗教信仰氛圍，自己留學時就在埃森附近求學，因此格外感到親切；近年來德國各界友人對台灣也更了解，埃森主教區與香港主教區又是姊妹教區，特別在祝禱時除了世大運代表隊也祝福台灣人民，讓他十分感動。

體育署署長鄭世忠表示，本次世大運也延續過去幾屆大型國際綜合賽會的作法，署長親自前往賽事現場進行檢視工作，期望能給予選手最大支持，並把後勤做到最好，讓選手們能在毫無後顧之憂的前提下，在賽場上盡情發揮。

本屆世大運中華代表團共遴派出196名選手赴德國遠征，將參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道、排球、划船、沙灘排球等15種運動種類，敬邀請國人一起關注賽事，為台灣健兒加油。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

體育署 排球 2024巴黎奧運

延伸閱讀

頻出國考察挨轟 鄭世忠：有限經費推運動外交

慘遭教師團體猛轟　教育部「校園公共球」先踩煞車

鄭英耀宣布「中小學球具假日開放民眾使用」 基層炸鍋：沒人力管、缺配套

教育部推13篇識讀中國大陸教材 預計9月開學陸續上路

相關新聞

撞球／不敢相信張榮麟猝逝 「大眼妹」周婕妤：再也聽不到你取笑我

台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟昨天驚傳心肌梗塞猝逝，昔日戰友「大眼妹」周婕妤聽聞死訊後，今天凌晨在社群平台發文緬懷。 周婕妤提到，「印象中我17歲開始成為選手的時候，你早已是到處征戰，大小比賽的

世大運／鄭英耀赴埃森大教堂為選手祈福 贈紀念品與鳳梨酥

2025年第32屆萊茵魯爾世界大學運動會將於台灣時間7月17日凌晨2時開幕，教育部鄭英耀部長於台灣時間14日傍晚抵達埃森...

臺灣體大發布最新研究報告：2025年運動產業產值預估近8000億

隨著「運動部」將於今年9月正式成立，運動產業已被視為未來我國運動發展的重要支柱之一。國立臺灣體育運動大學運動事業管理學系教師團隊，整合過去十餘年《工業及服務業普查》、全國營業稅籍及財政統計等多項資料，

洛杉磯奧運倒數3年今公布賽程 首創雙場館開幕式

2028年洛杉磯奧運進入倒數3年，主辦單位今天公布完整賽程，開幕典禮首創跨兩座體育場聯合舉行，凸顯歷史與創新的融合

第十屆兩岸青年橄欖球交流賽福州登場 台灣聯隊奪冠

第十屆海峽兩岸（福建）青年英式橄欖球交流賽12日在福建福州舉行，來自兩岸超過60支隊伍、1000多名運動員登場競技，其中...

撞球／張榮麟身體不適過世原因不明 趙豐邦：在印尼打比賽發生

台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟突然傳出意外去世消息，令所有人震驚，多名球迷還表示日前還看他直播，怎會突然走了，紛紛訊問原因，據中華民國撞球總會會長趙豐邦表示，他所聽聞的消息是，張榮麟人在印尼打比賽，因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。