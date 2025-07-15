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臺灣體大發布最新研究報告：2025年運動產業產值預估近8000億

聯合新聞網／ 綜合報導

隨著「運動部」將於今年9月正式成立，運動產業已被視為未來我國運動發展的重要支柱之一。國立臺灣體育運動大學運動事業管理學系教師團隊，整合過去十餘年《工業及服務業普查》、全國營業稅籍及財政統計等多項資料，建構出臺灣運動產業專屬的產值估算模型，依最新預估結果顯示，2025年臺灣運動產業總產值（生產總額）可望達新臺幣7,970.95億元，生產毛額約3,523.80億元，約占全國GDP的1.31%，就業人數亦接近20萬人！

研究團隊由運動事業管理學系王瓊霞、徐振德、黃錦煌、麥毅廷及黃彥翔等教授組成，為建構此模型，歷時一年多親赴行政院主計總處進行原始資料的彙整，並參考教育部體育署過去委託中華經濟研究院的模型基礎，找出更貼近臺灣運動產業結構的推估模式。結合資料倉儲與時間序列分析模型，建置完成「臺灣運動產業產值數據平台 (網址：https://sportindustryvalue.ntus.edu.tw/) 」，提供民眾查詢過去15年各運動產業別的發展趨勢，並可依時段進行篩選。

相較於歐盟、日本、英美等先進國家，運動產業占GDP比重普遍可達2%至2.6%，顯示臺灣仍有顯著的成長空間，在我國產業以出口導向的結構面，過去五年「運動用品或器材製造、批發及零售業」仍是支撐運動產業經濟的火車頭，占總產值的75.19%，顯示疫情過後臺灣運動用品的品質仍受國際青睞，表現可圈可點，競爭力十足！值得一提的是，近幾年職業運動蓬勃發展，國際競賽成績優異，「職業或業餘運動業」與「運動表演業」產值成長幅度最高，分別達到1.5倍及1.8倍，象徵臺灣職業運動市場正在持續擴大。啦啦隊文化也是場邊亮點，吸引觀眾進場支持心愛的球隊，加上世界棒球12強（WBSC Premier 12）勇奪冠軍，不僅替我國競技運動寫下新頁，更彰顯政府全力支持運動發展的決心與行動力，帶動全國民眾對運動的關注與參與，點燃更多人投入運動產業、支持本土品牌與職業運動的熱情！

運動產業產值估算是發展運動政策不可或缺的基礎工程，透過專責研究團隊長期且系統性地更新資料，才能即時反映市場脈動，支撐資源分配與產業升級。未來在運動部「推動運動產業、促進幸福經濟」的政策藍圖下，應持續完善運動產業資料庫建置與制度化追蹤機制，並強化產業鏈整合與跨域合作，以因應國內外多變的產業趨勢。期待透過政府、學界與產業界的共同投入，能為臺灣運動產業注入更多創新動能，厚植國家競爭力，真正讓運動成為帶動社會健康與經濟發展的永續引擎！

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