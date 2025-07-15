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撞球／不敢相信張榮麟猝逝 「大眼妹」周婕妤：再也聽不到你取笑我
台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟昨天驚傳心肌梗塞猝逝，昔日戰友「大眼妹」周婕妤聽聞死訊後，今天凌晨在社群平台發文緬懷。
周婕妤提到，「印象中我17歲開始成為選手的時候，你早已是到處征戰，大小比賽的常勝軍，之後我們經常一起練球，你也非常有耐心指導我，對於撞球的態度，在你身上學到非常多。」
周婕妤也感嘆，「再也聽不到你取笑我很不準了，你永遠住在我們心裡，我最好的隊友R.I.P.。」
周婕妤在昨天下午6點比賽開打前，得知張榮麟猝逝的噩耗，她頭皮發麻不敢相信，「昨天晚上練球時還好好的，有說有笑，怎麼就突然走了。」
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