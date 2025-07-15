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洛杉磯奧運倒數3年今公布賽程 首創雙場館開幕式

中央社／ 洛杉磯14日專電
洛杉磯紀念體育場。 美聯社
洛杉磯紀念體育場。 美聯社

2028年洛杉磯奧運進入倒數3年，主辦單位今天公布完整賽程，開幕典禮首創跨兩座體育場聯合舉行，凸顯歷史與創新的融合。

洛杉磯奧運籌備委員會今天發出新聞稿公布2028年比賽完整賽程。主辦單位選在今天，正好是倒數3年里程碑，洛杉磯奧運將在2028年7月14日舉行開幕典禮。

洛杉磯奧運的開幕典禮將破天荒使用兩地連線的方式，兩座場館分別舉行不同段落的儀式，象徵洛杉磯融合歷史與創新。

開幕式兩個主要場地分別是歷史超過百年、已主辦2屆奧運的「洛杉磯紀念體育場」（LA Memorial Coliseum），以及2020年剛啟用，號稱全美最先進運動場館的「2028體育場」（2028 Stadium）。

「2028體育場」即美式足球公羊隊主場「SoFi體育場」（SoFi Stadium）。因為奧運場館不使用贊助商命名，奧運期間改稱「2028體育場」。這座新穎場館舉行美式足球賽時可容納7萬人，其他大型活動可擴大為10萬人容量。

這將是洛杉磯第3度舉行奧運會，在此之前為1932年及1984年。2028奧運閉幕典禮7月30日下午6時在洛杉磯紀念體育場舉行。

籌委會新聞稿指出，大會首面金牌將在觀光勝地「威尼斯海灘」（Venice Beach）頒發。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）感謝籌委會與國際奧會的努力，持續為這場史上最精彩的奧運努力。

美國上次主辦夏季奧運會是1996年亞特蘭大奧運，距今將近30年。

過去奧運慣例，游泳比賽通常先於田徑項目舉行，本次洛杉磯奧運打破傳統，田徑打頭陣在第1週舉行，游泳往後移到在第2週舉行。田徑場地在洛杉磯紀念體育場，游泳場地則是2028體育場。

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