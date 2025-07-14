第十屆兩岸青年橄欖球交流賽福州登場 台灣聯隊奪冠

第十屆海峽兩岸（福建）青年英式橄欖球交流賽12日在福建福州舉行，來自兩岸超過60支隊伍、1000多名運動員登場競技，其中包含台北巨人、台灣無惑等台灣球隊受邀參賽。最終，台灣聯隊在男子15人制撞式組比賽中奪冠。

第十屆海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽與2025年大陸全國觸式橄欖球分區賽福州站同期舉行。本次賽事涵蓋撞式、觸式和腰旗等多樣賽制；年齡涵蓋5歲至75歲，設立了從幼兒、小學、中學到成年隊伍等多個組別。運動員總參與人數達1000多名，是兩岸橄欖球交流賽史上參與人數規模最多的一次賽事。

經過一天比賽，在第十屆海峽兩岸（福建）青年英式橄欖球交流賽中，台灣聯隊獲得男子15人制撞式比賽冠軍。在觸式橄欖球分區賽（福州站）中，上海獅王隊獲得高中混合組觸式比賽盃級冠軍，台北巨人橄欖球俱樂部獲得成人混合組觸式比賽盃級冠軍。

海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽從2015年開始連續舉辦，十年來，累計吸引5,000多名兩岸青少年參與賽事，是兩岸交流中規模最大、影響最廣、持續時間最長的橄欖球賽事。

據主辦方消息，我方橄欖球協會代表表示，本屆賽事適逢舉辦十周年，見證了此項賽事從無到有、由弱變強，發展成為兩岸橄欖球界極具影響力和競技水平的標竿性盛會，極大地推動了兩岸橄欖球運動水平的提升。期待未來能進一步深化與大陸各兄弟協會及球隊的交流與合作，共同訓練、切磋技藝、分享經驗。也相信能通過橄欖球為兩岸關係和平發展注入更多正能量。

開幕式上，福建省橄欖球協會向台北巨人隊、福州虎揪隊等兩岸合作方頒發了「十年夥伴」紀念牌，並授予福州外語外貿學院「福建省橄欖球兩岸融合推廣訓練基地」稱號。該學院於2024年聘請台灣教練康永明擔任橄欖球教練，是福州市首家聘請台灣橄欖球教練任教的高校。

此次賽事由中國橄欖球協會主辦，福建省橄欖球協會等單位承辦，台灣中華海峽兩岸體育文化交流協會、台北巨人橄欖球協會等單位協辦。 第十屆海峽兩岸（福建）青年英式橄欖球交流賽12日在福建福州舉行。圖為兩岸隊伍代表交換隊服。圖／主辦方提供

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