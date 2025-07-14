撞球／台灣名將「火雲邪神」張榮麟驚傳死訊 趙豐邦發文證實

台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟突然傳出意外去世消息，令所有人震驚，多名球迷還表示日前還看他直播，怎會突然走了，紛紛訊問原因，據中華民國撞球總會會長趙豐邦表示，他所聽聞的消息是，張榮麟人在印尼打比賽，因

2025-07-14 19:56