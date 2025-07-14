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撞球／台灣名將「火雲邪神」張榮麟驚傳死訊 趙豐邦發文證實
台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟驚傳死訊，中華民國撞球總會於早在總會臉書發文說，
「張榮麟
感謝你多年來
為撞球努力 為國增光
一路好走
撞球總會全體會員暨同仁 哀慟
會長 趙豐邦」
張榮麟為1985年生，現年僅40歲，多次代表國家出征世界級撞球比賽，成績斐然，為台灣撞球名將，他的死訊，令球迷都不勝唏噓。
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