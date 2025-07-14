為國家隊撐起保護傘 體育署推動運動禁藥諮詢醫師培訓

為協助醫療人員建立運動禁藥管制規範及知識，中華民國醫師公會全國聯合會與中華運動禁藥防制基金會聯合承辦教育部體育署計畫，辦理運動禁藥諮詢醫師培訓認證課程，擬透過一系列核心及延伸課程培育運動禁藥諮詢醫師，提升運動禁藥相關諮詢服務量能，透過醫療人員的專業協助，共同掌握運動禁藥管制最新資訊，以協助諮詢醫師提供運動員更專精的運動禁用藥物諮詢服務。

昨天進行的認證課程由醫師公會全聯會理事長周慶明、常務理事黃啟嘉常和中華運動禁藥防制基金會董事黎裕昌共同主持，教育部體育署署長鄭世忠、中華運動禁藥防制基金會董事長陳全壽董事長蒞臨指導，邀請到台大醫院教授江鴻生主講「運動禁藥防制」、台灣運動醫學醫學會秘書長劉又銓主講「非處方、營養補充品風險與運動禁藥處方臨床應用風險」，以及中華運動禁藥防制基金會執行長曾玉華主講「運動禁藥防制的雞毛與令箭」，共吸引八百多位醫師以實體及線上視訊方式參與，反應熱烈，顯示全台醫師對運動員用藥議題之高度重視。

體育署署長鄭世忠致詞時表示，運動禁藥的問題層出不窮，政府部門也對國家選手做了很多的教育，發現醫師與藥師是其中兩個重要的關鍵角色，很高興醫界能主動提出要協助體育署，把運動禁藥的概念推廣給全國的醫師，讓運動員因身體不適或受傷緊急前往就醫時，醫師能更清楚了解哪些藥物能否使用，要如何向基金會、國際總會申請，尤其很多時候複雜的不是藥物本身而是行政流程。

中華運動禁藥防制基金會董事長陳全壽是台灣第一位醫學博士奧運選手，他致詞指出，奧運會已有一百多年歷史，即使因戰爭、病毒等因素暫停，卻不曾因此消失，但近年來卻有可能因為運動禁藥而消失，因為如果不能克服禁藥問題，體育競技就失去了它的公平性。很高興跟醫界來一同進行這個計畫，有了醫師的協助，可以保護選手，讓賽事更加公平。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，為了協助醫療人員建立運動禁藥議題識能與實務應變能力，非常感謝在體育署的指導下，全聯會能與中華運動禁藥防制基金會（CTADA）共同辦理「運動禁藥諮詢醫師培訓計畫」，13日是首場培訓課程，邀請到許多相關領域的專家，共同針對運動禁藥管制議題展開專業探討。

為了維護體育賽事的競爭公平性及運動員的安全，世界運動禁藥管制組織（WADA）每年定期公告《運動禁用清單》，羅列運動員在賽內及賽外不得使用的禁用物質與禁用方法，同時也規定，運動員一旦被驗出使用運動禁藥，不論是蓄意或者無心，皆須自行承擔最終責任。不久前曾發生巴黎奧運網球女將曹家宜因服用含甲基麻黃鹼的日本感冒藥，遭到國際網球誠信機構裁罰禁賽一年，雖已查明屬非蓄意違規，但仍因此突顯運動禁藥資訊不明瞭，牽動運動員用藥風險的問題存在。

這些事件反映出運動禁藥議題涉及的不僅是國際賽事規則、選手的用藥知識，更關乎醫療團隊夥伴的專業臨床辨識與風險管理能力，是推動「運動禁藥諮詢醫師培訓」中必須強調的重要課題。醫師作為提供運動員專業醫療照護之重要角色，為協助運動員避免因違規遭受處分，明瞭並熟知相關運動禁藥管制規定及禁用清單，並從開立處方的源頭避免運動員取得運動禁藥，有其必要性。

醫師公會全聯會期望透過舉辦一系列課程培育運動禁藥諮詢醫師，積極擴大醫師參與開立運動處方之服務，建立綿密運動防護網，建議強化全國基層醫師對運動處方之智識，醫師公會全聯會樂於擔負起重任，包括教育訓練、認證，並結合健保數據智慧醫療系統及相關轉介規劃，建立運動醫療分級服務體系，以保護民眾或病患運動安全，早日達成賴總統「健康台灣」提高國人平均餘命及降低不健康餘命之願景，創造全民幸福。

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