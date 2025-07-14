日本羽賽／15日開戰 李洋回國訓扮心靈導師

BWF超級750的日本羽球公開賽將於明天開打，台中華代表隊共計19組人馬出賽；其中男雙的王齊麟、邱相榤在休兵期間，特地找來李洋擔任「心靈導師」，幫助邱相榤提升更好的狀態。

總獎金95萬美元（約新台幣2784萬元）的世界羽球聯盟（BWF）日本羽球公開賽，將在東京體育館開打，賽事從明天起一路打到7月20日，「麟洋配」李洋、王齊麟曾在2023年男雙奪冠。

王齊麟和邱相榤目前男雙世界排名第17，是台灣第1男雙，不過他們今年參加了11場比賽，除了等級較低的超級300台北羽球公開賽奪冠外，其餘比賽最佳都僅止步16強。

王齊麟和邱相榤在結束6月初的印尼公開賽後就返國休息、訓練，而上週末更在出發前，特地請來奧運雙金、王齊麟老搭檔李洋前進國訓中心，不但直接下場和邱相榤教學，2人還花了很多時間交談。

李洋在接受中央社記者訪問時表示，其實也沒有特別做什麼，就是下場一起打球、練習一下，主要還是跟邱相榤多聊聊一些場上的心態和想法，希望可以有所幫助。

倒是回到離開一陣子的國訓中心，李洋笑說真的滿懷念的，「尤其是訓練場地、餐廳等等，好像才是沒多久前的事情而已。」

根據日本羽球公開賽籤表，王齊麟和邱相榤明天首輪將對上日本組合綠川大輝、山下恭平，若能順利過關的話，16強就要對上大會頭號種子、世界第1的馬來西亞組合吳世飛與侞薩尼（Nur Izzuddin）。

除了男雙賽事外，男單世界第6的周天成也將率領林俊易、戚又仁、李佳豪等人在首輪出賽。

王齊麟（右）、邱相榤（左）。聯合報系資料照

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