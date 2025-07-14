女壘／中華U18代表隊 加拿大盃國際邀請賽奪冠

中華U18女壘隊在「2025加拿大盃國際女壘邀請賽」中上演逆轉勝，以4比3擊敗美國隊拿下冠軍。不僅僑胞們自發性地到場熱情加油，許多外國球員也成了台灣球迷，高呼「台灣讚讚讚」。

今年「加拿大盃國際女壘邀請賽」的「未來之星 」（Future Gold）項目共有25隊參賽。預賽分4組，中華隊以5勝1敗拿下小組第1，隨後在雙敗淘汰制16強複賽連闖3關，直到勝部冠軍戰才以1比4不敵美國南加州的雷雷斯炮竹隊（Firecrackers Leles）。

不過中華女壘隊員們奮戰不懈，今天在敗部先以7比0擊敗加拿大薩克其萬省（Saskatchewan）隊，隨後冠軍戰再度對戰美國雷雷斯砲竹隊，雖然第1局落後2分，但未亂陣腳，穩紮穩打最終摘下桂冠。

女壘隊長鄭嘉禎對中央社說，冠軍戰真的壓力很大。「因為整個賽程中我們輸過2場，都是對手一開始先得分，我們就一路輸到底，所以今天又是美國隊先攻下2分，直到第4局我們還是落後，真的忐忑不安，但我們挺住了。」

總教練劉畇希讚揚這群15至17歲的孩子真了不起，心理素質保持得非常好。「美國選手人高馬大，還有我們習慣的投手球速大多在90至95公里，但今天美國投手球速會達105公里以上，對揮棒速度是一大挑戰，但球員們學習力和適應力很強，第3局起就慢慢掌握節奏了。」

劉畇希力誇大溫哥華地區的僑胞們熱情十足，堪稱「史上最強加油團」，讓中華女壘隊從比賽第一天起就氣勢如虹。

前卑詩省白石同鄉會長林麗珺是「史上最強加油團」團長，一得知中華女壘要來參賽的消息後，就廣為宣傳，親手縫製加油布條和標語等，感染許多僑胞共襄盛舉。

林麗珺高中時曾是1500公尺的長跑健將，她說當年比賽時，就是因為同學好友們的加油，讓她在最後一刻力壓其他跑者，衝向終點奪冠。「那時的加油聲我一輩子也不會忘記，所以我知道加油的力量有多重要。」

比賽現場不僅有僑胞們聲嘶力竭高喊「台灣GO」「加油加油」，連外國球員或球迷們也成了中華隊粉絲，在林麗珺指導並帶動下開心地揮舞著中華民國國旗，同聲為中華隊打氣，還能用中文喊出「我愛台灣」「台灣讚讚讚」。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣多次到場為女壘加油，今天冠軍戰大呼過癮。「儘管之前對戰美國輸過一次，今天一開局也不順利，但她們卻仍保持高昂的團隊精神，秀出平日精實訓練的真功夫，完全展現台灣超強的韌性。」

她並感謝僑胞們自掏腰包買門票來加油，還為球員送上點心飲料等補給品。

劉立欣稱，中華女壘和台灣鄉親們「2025加拿大盃國際女壘邀請賽」的精采表現和溫馨凝聚力，也感動了許多國際友人。「在球場，我們建立了真摯的國際友誼，讓大家更認同台灣的美好。」 中華U18女壘隊。中華壘協臉書

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