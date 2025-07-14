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排球／U19世青賽連過天龍陣 中華女排收穫滿滿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華U19世青女排隊。圖／FIVB提供
中華U19世青女排隊。圖／FIVB提供

U19中華女排昨天完成U19世界女排錦標賽賽程，作為全賽會最矮小陣容，中華隊排名賽最終戰以25：21、30：28、17：25、25：15擊敗墨西哥，以第11名作收，睽違10年的世青賽體驗有完美結尾。

去年亞洲U18女排錦標賽奪下季軍的中華隊，平均169.8公分的身高是U19參賽隊伍中最嬌小，陣中吳紫華以及盧佳玟的180公分已是最高。

作為隊長的盧佳玟自嘲說：「其他國家可能都覺得『台灣怎麼派一群自由球員出來』，起初會比較緊張，但是期待居多，畢竟這機會很難得，要好好把握。」

身高處於絕對劣勢下，中華隊預賽表現亮眼，連續擊敗塞爾維亞、阿根廷、多明尼加等歐美隊伍，直到對戰巴西才在大戰5局後惜敗，但女將們隨即振作，面對波多黎各打滿5局勝出，以分組第2晉級16強，可惜16強對決強敵日本在先拿1局後遭對手連拿3局逆轉，無緣8強。

排名賽中，中華隊先擊敗泰國但輸給阿根廷，最終戰擊敗墨西哥，以第11名結束旅程。

林雍順點出，賽會過程球員表現起起落落，有時球員會因為手風順心態有點膨脹，他告訴球員們要確實做好每件事情才能贏球，同時輸球也非壞事，代表還有進步空間，包含心態跟球技都是。

他補充，這趟遠赴塞爾維亞參加難得的世界級比賽，換過不少隊形，希望每個人都能有上場時間跟比賽經驗，因為要把握這機會，讓孩子們拓展視野，就算打不好也沒關係，可以把在這裡學到的帶回台灣，讓自己變得更好，才是該給孩子們的教育。

盧佳玟認為，這趟旅程看到許多同齡層手法比自己好還有不同球風的對手，讓她也會想嘗試不同方法，一開始覺得大家會成為其他隊伍的箭靶，但其實有能力抗衡，只是差在心態，常在關鍵時刻縮掉，包括對日本跟巴西都是，應該要更有膽識。

最終戰拿到全場最高20分的攻擊手許甄軒附和，以前會覺得自己沒有那麼積極參與比賽，現在知道自己要長大，「必須要站出來撐起球隊，只要肯努力，像U19世錦賽這樣的舞台，我們也能慢慢接近。」

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中華隊 世錦賽

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