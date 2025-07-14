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電競／QQ陳胤宏世界盃奪冠又摘MVP 台灣第1人

中央社／ 台北14日電
在沙烏地阿拉伯舉行的電競世界盃，台灣選手QQ（陳胤宏，左）不僅幫助戰隊VK Gaming勇奪「Apex英雄」冠軍，更摘下最有價值選手（MVP）頭銜，雙雙締造台灣第1人的紀錄。 截圖自畫面
在沙烏地阿拉伯舉行的電競世界盃，台灣選手QQ（陳胤宏，左）不僅幫助戰隊VK Gaming勇奪「Apex英雄」冠軍，更摘下最有價值選手（MVP）頭銜，雙雙締造台灣第1人的紀錄。 截圖自畫面

在沙烏地阿拉伯舉行的電競世界盃，台灣選手QQ（陳胤宏）不僅幫助戰隊VK Gaming勇奪「Apex英雄」冠軍，更摘下最有價值選手（MVP）頭銜，雙雙締造台灣第1人的紀錄。

總獎金200萬美金（約新台幣5850萬元）的電競世界盃項目「Apex英雄」，是1款多人線上角色扮演第一人稱射擊遊戲，相當考驗選手的槍法、走位。台灣選手QQ所屬的戰隊VKG（VK Gaming）這次代表亞太南賽區前進電競世界盃，但在賽前並不被外界看好是奪冠大熱門。

然而，通過分組賽的考驗後，VKG的表現漸入佳境，搭配團隊展現極佳默契，在今天的決賽繳出穩定發揮，尤其關鍵最後1局擊敗中國戰隊Wolves Esports漂亮收尾，如願從40支戰隊中脫穎而出，摘下電競世界盃「Apex英雄」冠軍，並抱回60萬美金（約新台幣1750萬元）的冠軍獎金。

值得一提的是，年僅18歲的台灣選手QQ（陳胤宏）憑著在決賽的精采發揮，單一階段貢獻17次擊殺數，一舉榮膺最有價值選手，不僅額外進帳1萬美金（約新台幣30萬元）獎金，同時寫下台灣第1人在電競世界盃奪冠的選手，而他在賽後接受主辦單位採訪時僅簡單表示，「很爽。」

已經邁入第2屆的電競世界盃，去年才在沙烏地阿拉伯正式舉辦，除了電競項目種類多元外，最大特色是高額的獎金，尤其今年總獎金再升級，祭出超過7000萬美金（約新台幣20億元），堪稱電競史上最高紀錄。

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