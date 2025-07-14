足球／川普夫婦觀戰世俱盃決賽 觀眾掌聲噓聲齊飛

美國總統川普（Donald Trump）今天親臨紐澤西州舉行的世俱盃決賽，並上台頒獎給冠軍隊伍切爾西，但現場觀眾掌聲噓聲齊飛，讓他體驗到足球賽一下冰冷、一下火熱的情緒起伏。

綜合法新社與路透社報導，今天的國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，世俱盃）冠軍戰，切爾西（Chelsea）以3比0踢走巴黎聖傑曼（Paris StGermain）封王。

川普與國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）一起走上球場進行頒獎時，歡呼聲和掌聲中夾雜著陣陣噓聲，接著體育場內響起樂聲。

頒獎儀式中，打著紅領帶的川普笑容燦爛站在舞台正中央，接著把獎盃頒給切爾西隊長詹姆斯（Reece James），切爾西球員歡喜得拍手慶祝並高舉獎盃。

美國總統川普和世俱盃冠軍切爾西合影。 新華社

川普稍早與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）抵達球場時，現場傳出鼓掌聲響，但當巨型螢幕短暫出現川普向美國國歌致敬時，館場內卻爆發出更多噓聲，大會隨即切換鏡頭。

這項自本屆起擴大舉辦的賽事，設計用來替美國、墨西哥、加拿大共同主辦的2026年世界盃（2026 World Cup）揭開序幕。

川普毫不掩飾想將今年的世俱盃與明年的2026年世界盃，當作為他第2任期內「美國黃金年代」的象徵。

川普在第2任期積極參與體育盛事，今年2月成為首位出席職業美式足球NFL超級盃（Super Bowl）的在任美國總統。

國際足總上周宣布，已在紐約川普大樓（TrumpTower）開設辦公室迎接2026年世界盃，美國將與加拿大與墨西哥共同主辦此一賽事，並有創紀錄的48支國家隊將參加會內賽。

商品推薦