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世大運排球／團結出征 中華隊發布最新主視覺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華民國排球協會也公布今年度中華隊最新主視覺。圖／中華民國排球協會提供
中華民國排球協會也公布今年度中華隊最新主視覺。圖／中華民國排球協會提供

隨著德國萊茵魯爾世界大學運動會開幕倒數，中華男女排隊已經先後出發飛往德國備戰，中華民國排球協會也公布今年度中華隊最新主視覺，以「團結」作為核心概念，設計出「One Pulse, One Power」主視覺，象徵排球好手們眾志一心，勇敢挑戰世界舞台。

今年中華隊主要排球國際賽除先前落幕的亞洲排球國家盃，世大運更是台灣排球迷聚焦的重點賽事，經過亞洲國家盃比賽後，無論是男排或女排選手，都學習到寶貴經驗，期望能夠在世大運舞台有所發揮，成為他隊眼中的勁敵隊伍。且未來不只是世大運，8月也將有亞洲東區排球錦標賽陸續登場，女排更是以明年名古屋亞運作為最終調整目標，期望藉由今年國際賽找出未來亞運可用之兵。

排球協會也設計出今年全新中華隊主視覺，將排球人的「團結」信念作為出發，從每一次扣殺、每一次接球、每一滴汗水，都是彼此共同的節奏。中華男女排背景顏色分別採用象徵熱血的紅色，以及象徵希望的海洋藍為底，透過閃電呈現出「V字型」圖樣，即便中華隊在國際賽身高討不到便宜，運用快如閃電的進攻模式，期待能打下每場勝利。

呈現出「團結」信念的最大特色，男排以攻擊手温逸凱與舉球員林謙碰拳背影，詮釋中華男排選手無條件信任彼此、守護隊友身後的堅定羈絆；女排以「排球甜心」廖苡任、隊上氣氛擔當陳潔和「阿敏」黃瀞萱3人相互擁抱的畫面，塑造女將們之間感情厚如家人，不只是場上各司其職，場下更是最溫暖的大家庭。

中華民國排球協會也公布今年度中華隊最新主視覺。圖／中華民國排球協會提供
中華民國排球協會也公布今年度中華隊最新主視覺。圖／中華民國排球協會提供

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排球 亞運 中華隊

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