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頻出國考察挨轟 鄭世忠：有限經費推運動外交

中央社／ 台北14日電
教育部次長張廖萬堅（中）及體育署長鄭世忠（左）受邀赴帛琉參加「第12屆太平洋迷你運動會」，與教育顧問詹金斯（Dale Jenkins）交換禮物。圖體育署提供
教育部次長張廖萬堅（中）及體育署長鄭世忠（左）受邀赴帛琉參加「第12屆太平洋迷你運動會」，與教育顧問詹金斯（Dale Jenkins）交換禮物。圖體育署提供

媒體報導，體育署長鄭世忠在今年6、7月赴4國考察挨轟大撒幣；鄭世忠今天鄭重澄清，所有花費都是整團執行計畫，就是想在有限經費下，讓台灣體壇走出去做好運動外交。

有媒體報導，在各部會經費被刪喊窮之際，鄭世忠今年就以考察、後勤的名義出國，已前往日本名古屋、帛琉，接著還預計去德國、北極等4地，並列出所有費用加起來超過台幣300萬元，不過日前體育署已經取消北極行。

鄭世忠今天提出澄清，所有預算額度皆為整團執行計畫所需，並非個人旅費，體育署在有限的資源下，希望達成最大效益。

他強調，體育署主管的工作不能只侷限競賽後勤支援整合，更需要因應台灣特殊國際政治處境，需思考透過運動平台結合行銷概念，讓台灣體壇也能走出去，成為外交工作重要一員。

鄭世忠也提到，自己出身學校，在基層及協會10多年經驗，知道要聆聽選手後勤整備的需求；2年多前就積極引進各部會、台商及產業界資源，所以巴黎奧運與名古屋亞運前，都親自率團進行相關行程的考察，針對選手問題和需求就能第一時間處理，更可以即時統整各項資源。

鄭世忠解釋，今年德國世大運和明年名古屋亞運，都沒有選手村，因此設置後勤中繼站來說相對困難，才利用短短2天訪問日本的期間，積極拜會日本愛知縣知事、名古屋市長與議長，找尋最佳中繼站的位置，以及租借運動場地和設備供選手使用。

鄭世忠重申，過去台灣在運動外交上比較缺乏整體策略，未來希望透過運動平台來增進實質的外交關係；像這次協助帛琉來台移訓，並且在「迷你太平洋運動會」拿下棒球金牌，帛琉總統在致詞時也多次感謝台灣，就是最好的例子。

至於原訂7月20日要赴北極引燃明年全大運聖火的行程，如今鄭世忠表示決定全程坐鎮德國世大運當選手後盾，取消北極行。

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體育署 亞運

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