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LPGA／年度大賽愛維養錦標賽 錢珮芸並列第43作收

中央社／ 台北14日電
台灣高爾夫女將錢珮芸。圖中央社提供
台灣高爾夫女將錢珮芸。圖中央社提供

LPGA年度五大賽之一的愛維養錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級的好手錢珮芸繳出74桿，並以4天低於標準1桿的283桿、並列第43名作收；冠軍則由韓裔澳洲籍的葛瑞絲抱走。

在法國舉行、總獎金800萬美元（約2.36億台幣）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）愛維養錦標賽，是年度五大賽的第4場，台灣今年僅徐薇淩、錢珮芸參賽。

前2回合結束後，錢珮芸以142桿的成績順利晉級，至於徐薇淩則以152桿遭到淘汰。

錢珮芸在第3回合繳出本場最低的67桿，結果在今天的最終回合，從第1洞出發的她就吞柏忌，全場抓1博蒂、吞4柏忌繳出74桿。

從數據來看，錢珮芸開球上球道率僅61.5%，開球失準下，連帶著鐵桿也受到影響，標準桿上果嶺率只有44%的水準，讓她苦無抓博蒂的機會。

錢珮芸在接受中央社訪問時表示，大賽的場地設置就是這樣，一旦落入長草區就會受到懲罰，「不過我在前3回合表現得還算可以接受，就是今天比較抓不到擊球感覺」。

韓裔澳洲籍的葛瑞絲（Grace Kim）在最後一天表現有如神助，先在常規的最後1洞精彩獵鷹追平泰國選手提蒂卡（Jeeno Thitikul），隨後2人同以270桿進入延長賽。

依規定延長賽選在第18洞舉行，第1次2人都抓博蒂，第2次葛瑞絲再度獵鷹，順利擊敗提蒂卡，拿下LPGA生涯第2冠，也是生涯首座大賽金盃。

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錢珮芸 LPGA

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