LPGA／年度大賽愛維養錦標賽 錢珮芸並列第43作收
LPGA年度五大賽之一的愛維養錦標賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級的好手錢珮芸繳出74桿，並以4天低於標準1桿的283桿、並列第43名作收；冠軍則由韓裔澳洲籍的葛瑞絲抱走。
在法國舉行、總獎金800萬美元（約2.36億台幣）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）愛維養錦標賽，是年度五大賽的第4場，台灣今年僅徐薇淩、錢珮芸參賽。
前2回合結束後，錢珮芸以142桿的成績順利晉級，至於徐薇淩則以152桿遭到淘汰。
錢珮芸在第3回合繳出本場最低的67桿，結果在今天的最終回合，從第1洞出發的她就吞柏忌，全場抓1博蒂、吞4柏忌繳出74桿。
從數據來看，錢珮芸開球上球道率僅61.5%，開球失準下，連帶著鐵桿也受到影響，標準桿上果嶺率只有44%的水準，讓她苦無抓博蒂的機會。
錢珮芸在接受中央社訪問時表示，大賽的場地設置就是這樣，一旦落入長草區就會受到懲罰，「不過我在前3回合表現得還算可以接受，就是今天比較抓不到擊球感覺」。
韓裔澳洲籍的葛瑞絲（Grace Kim）在最後一天表現有如神助，先在常規的最後1洞精彩獵鷹追平泰國選手提蒂卡（Jeeno Thitikul），隨後2人同以270桿進入延長賽。
依規定延長賽選在第18洞舉行，第1次2人都抓博蒂，第2次葛瑞絲再度獵鷹，順利擊敗提蒂卡，拿下LPGA生涯第2冠，也是生涯首座大賽金盃。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言